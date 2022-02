annonse

Demonstranter som har blokkert en viktig grensebru mellom Canada og USA, holdt fortsatt ut lørdag kveld lokal tid.

Et stort politioppbud dukket opp ved Ambassador Bridge, som går mellom Detroit i USA og Windsor i Canada, etter at tidsfristen en domstol hadde satt for at demonstrantene skulle fjerne seg, løp ut.

Gjennom dagen tok politi i bruk pansrede kjøretøy for å starte arbeidet med å rydde brua.

Lørdag kveld lokal tid, etter flere timers innsats, hadde politiet ennå ikke klart å rydde grensebrua. Flesteparten av bilene og lastebilene som hadde blokkert den, var da fjernet, men hundrevis av demonstranter nektet å flytte seg, ifølge NTB.

Målet er å rydde brua på fredelig vis, uttalte Windsor-politiets talsmann Jason Bellaire.

Ambassador Bridge er en viktig handelskorridor mellom USA og Canada.

