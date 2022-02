annonse

Den velkjente Texas-senatoren skylder på myndighetenes stadig mer ettergivende holdning overfor kriminalitet.

Breibart melder at republikanske senatorer holdt en pressekonferanse på Capitol Hill denne uken om den voldsomme kriminalitetsbølgen som skyller over USA denne tiden. De argumenterte med at hovedårsaken til at kriminalitet og drap øker over hele USA er knyttet til «myk-på-kriminalitet»-politikken i Demokrat-styrte byer.

– Kriminaliteten øker i dette landet. Drapsratene øker. Overgrepsraten stiger. Antallet bilkapringer stiger, sa senator Ted Cruz på pressekonferansen.

– I fjor slo tolv store amerikanske byer nye drapsraterekorder, inkludert: Portland, Indianapolis, Toledo, Rochester, St. Paul, Tucson, Albuquerque, Louisville, Columbus, Baton Rouge, Austin og Philadelphia, presiserte han og kom med følgende påstand:

– Forbrytelsene som vi ser øke over hele dette landet er et direkte resultat av demokratenes myke politikk mot kriminalitet.

«Soros-statsadvokat»

Cruz viste deretter til president Joe Bidens valg for USAs statsadvokat for distriktet Massachusetts, Rachael Rollins.

– Denne utrolig myke-på-kriminalitet Soros-statsadvokaten avskaffet faktisk politiet ved å beordre hennes påtalemyndigheter til ikke å straffeforfølge narkotikaforbrytelser, ikke å straffeforfølge motstand mot arrestasjon, ikke å straffeforfølge overtredelser, sa Cru og avsluttet:

– Det er ikke riktig. Det er ikke rettferdig når vi trenger å holde folk trygge.

Hver eneste demokrat i Senatet stemte for å bekrefte Rollins, ifølge Cruz.

