Den tidligere sponsorsjefen i DNB, Jacob Lund, har kastet seg på Dæhlie-saken. Til Dagbladet sier Lund at Dæhlie rømmer fra sitt samfunnsansvar. Trygve Hegnar mener sponsorsjefen er en «slimål».

– Dette er smålig av Bjørn Dæhlie. Han burde skattet her hjemme som folk flest, og dermed takket det norske samfunnet som har hjulpet ham opp og fram, uttalte Lund (69) til Børsen her om dagen.

– Det har noe med holdningen til samfunnet å gjøre. Absolutt alt av løyper og all annen infrastruktur i langrenn er det veldig mange andre enn Bjørn selv som har betalt og jobbet med. De utallige frivillige gjennom åra, Olympiatoppen, staten med penger til idretten via Norsk Tipping. Og sponsorer for den saks skyld, sa Lund videre.

Det har fått Finansavisen-redaktør Trygve Hegnar til å se rødt.

– Jacob Lund, hadde i mange år gleden av å øse ut penger til idretten i regi av DNB. Det var en god gjerning. Alle kunne takke Lund for DNBs gavmildhet, skriver Trygve Hegnar i Finansavisen, og legger til:

– I denne sammenhengen kom Jacob Lund nær skistjernen Bjørn Dæhlie, og etter meldingen om at Bjørn Dæhlie og kone har flyttet til Zug i Sveits, kan Lund fortelle til Dagbladet at Bjørn Dæhlie har tre egenskaper som alltid har preget ham: «Han er bevisst, målrettet og glad i penger.»

Hegnar skriver at bevisst og målrettet er neppe skjellsord i idrettssammenheng. Men så er det penger, da. Han ser ikke poenget med Dæhlies bruk av felles skiløyper som Lund trakk frem.

– Så er det slik at han også har betalt tilbake med skattepenger etter skikarrieren. Noen titalls millioner kroner må det ha blitt. I selskapsskatt og formuesskatt, skriver Hegnar.

Redaktøren i Finansavisen spør hvor aktverdig er det for en tidligere sponsorsjef å avfeie Bjørn Dæhlie med at han er «glad i penger.» Mens Lund selv i et tiår solte seg i glansen fra idrettsstjernene han forsynte med penger.

To steder i kommentaren legger Hegnar inn ordet «slimål» som en karakteristikk av Lund.

Resett har bedt Trygve Hegnar om en kommentar til saken, men han har så langt ikke besvart våre henvendelser.

