Det er ikke mange organisasjoner i Norge som er tilrettelagt for kampen for et suverent Norge og kampen mot det europafiendtlige EU. Ungdom mot EU var en av de organisasjonene. Mer feil enn det kunne vi ikke ta.

Der vi trodde vi ble med i en organisasjon for folket, ble vi i stedet med i en fritidsklubb for kommunister og ytterliggående venstreaktivister. Vi ble medlem av Ungdom mot EU slik at du slipper.

Ungdom mot EU er en såkalt tverrpolitisk organisasjon som skal nå ut til hele det politiske spekteret i norsk politikk. Et slags samlingspunkt for alle motstandere av EU, uavhengig av hvilket parti man kommer fra, blått, rødt eller grønt.

Tverrpolitisk er de ikke. Det er først og fremst en organisasjon som er kuppet av ytterliggående venstreaktivister som bedriver venstreradikal og kommunistisk tankegang. Flertallet i sentralstyret, AU og de fleste fylker har bakgrunn fra venstrepartier, med sterk representasjon fra SV eller enda ytterligere til venstre. Ledelsen motarbeider bak kulissene de som måtte prøve å ytre seg eller arbeide for endringer internt eller eksternt i organisasjonen, som kan bli sett på som politisk ukorrekt. Innvandringskritikk er bannlyst og erklæres som rasisme, selv om masseinnvandring er en av hovedtruslene for et stabilt og trygt Europa og Norge.

Om man ytrer seg om EUs innvandringspolitikk, og at denne liberale politikken er negativt for Norge, vil man bli møtt med interne varsler om at slikt blir ansett som rasistisk. I tillegg er vedtatt politisk plattform sterkt rettet i venstreradikal ideologi, der det vies et helt kapittel om kampen mot det såkalte «høyrepopulistiske», der særlig Polen og Ungarn trekkes frem.

Det finnes lyspunkt, som i alle organisasjoner. De få individene fra Fremskrittspartiet og Senterpartiet som enda ikke har tråkket på feil tær eller blitt presset ut av ledelsen forsøker å gjennomføre en desperat kamp for å gjøre organisasjonen tverrpolitisk. Dessverre til ingen nytte under ledelsens kommunistiske jernhånd.

På grunn av organisasjonens lite effektive arbeid, og undertrykkelse av annerledestenkende så vi ingen annen mulighet enn å trekke oss fra våre respektive verv. Norge trenger fortsatt en ordentlig tverrpolitisk organisasjon for ungdom som er mot det europafiendtlige EU.

