Økt inflasjon og renteøkninger kan gi snarlig børsras.

Frykten for at Russland skal angripe Ukraina sender de europeiske børsene kraftig ned, men på Oslo Børs er det ikke like ille. 55 minutter etter at Børsen åpnet mandag, sank hovedindeksen ned én prosent.

– Et fall på 25 prosent kan komme når som helst. Men ikke på grunn av Ukraina, men grunnet renter, inflasjon og økonomi, sier investor Peter Hermanrud, som tidligere var sjefstrateg i Sparebank 1 Markets, til Dagens Næringsliv.

Inflasjon og renteøkninger

Mange av de europeiske børsene gikk ned 2-3 prosent grunnet frykt for krig i Øst-Europa. Men det er ikke dette Hermanrud er bekymret for.

– Inflasjon og renteøkninger er det som er farlig for Oslo Børs. Jo verre inflasjonen er, jo hardere må du ta i rentene. Jo hardere du må ta i med rentene, jo verre blir det for økonomien, sier Hermanrud til DN.

Erfaringsmessig følger et stort fall i gode tider hvor det har vært så dyrt som nå, mener investoren. Han understreker imidlertid at det er vanskelig å si hvor mye børsen kan falle. Han mener et fall på 25 prosent gir mer riktig pris, og at et så stort fall kan komme når som helst.

