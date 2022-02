annonse

Amerikanske myndigheter har de siste dagene trappet opp forventningen om et snarlig russisk angrep på Ukraina. Det sender verdens børser ned, mens gull- og oljeprisene går opp.

Vestlig etterretning har plukket opp tegn i de russiske militære disposisjonene som indikerer snarlig invasjon. Bidens sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan har sagt angrepet kan komme før OL i Beijing slutter 20. februar. I helgen skal amerikanske etterretningskilder angivelig ha pekt ut onsdag denne uken som en sannsynlig startdato. I helgen begynte også Russland å trekke ut sine diplomater fra Ukraina. De fleste vestlige land har anmodet sine statsborgere om å forlate landet.

Det foregår hektisk diplomati for å avverge angrep. USA og NATO truer med kraftige økonomiske sanskjoner om det skulle bli et angrep. Den tyske kanselleren Olaf Scholz er ventet til både Kiev mandag og til Moskva tirsdag. Den ukrainske ambassadøren til Storbritannia har antydet at landet kan være villige til å legge ambisjonen om Nato-meldemskap på is, skriver The Guardian.

En russisk sikkerhetsekspert uttalte på et debattprogram på Al Jazeera at det er begrenset hvor lenge Russland kan opprettholde det høye militære beredskapsnivået. Enten må de angripe i løpet av kort tid eller så må det gis ordre om å redusere «state of readiness». Det er også forventet at Russland ikke kan starte en offensiv for sent slik at tøvær gjør forflytning av stridsvogner og andre tunge kjøretøy vanskelig.

Verdens aksjemarkeder preges av usikkerheten. Et angrep er forventet å bli fulgt opp av kraftige vestlige sanksjoner. De største europeiske børsene er ned 2-3 prosent i morgentimene mandag. Nikkei-indeksen i Japan falt 2,23 prosent.

Motsatt retning tar oljeprisen hvor knapphet ventes hvis det blir konflikt. Russland er en stor eksportør av olje. Et fat Nordsjøolje handles til 94 dollar mandag formiddag. Det ventes priser godt over 100 dollar om det skulle bryte ut krig.

Usikkerheten føler også til at såkalte «safe have assets» gjør det godt. Prisen for en unse gull ligger på 1857 dollar mandag formiddag, som er det høyeste nivået på tre måneder, skriver CNBC. Dollarkurs og amerikanske statsobligasjoner holder seg også godt. Bitcoin er svakt ned, men holder seg over 42.000 USD.

