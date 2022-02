annonse

West Ham-spiller og kattemishandler, Kurt Zouma, ble nok engang en snakkis før kampen mot Leicester søndag.

Zouma har fått mye kritikk for videoen som ble delt på sosiale medier der han mishandlet en katt sammen med sin bror.

Under kampen mot Watford i midtuken fikk han pipekonsert mot seg av sine egne tilhengere på hjemmebane.

Søndag skulle 27-åringen starte mot Leicester borte. Men under oppvarming ble det klart at Zouma «følte seg dårlig», og ikke kunne spille.

Null sympati

I studioet til Sky Sports satt tidligere Liverpool-legende Graeme Souness.

Kattesparkingen ble tema da Zouma ikke kunne spille, og Souness hamret løs mot forsvarsspilleren, skriver ForuFourTwo.

– Jeg har null sympati for han. Jeg har store problemer med det hele. Den katten gjorde ikke noe galt. Dn ble misbrukt for underholdning, ikke av sinne. De ler. Eksempelet han setter for sitt eget barn, der han knuser katten ut av barnets armer. Og det største problemet jeg har med det er at de bestemte seg for å legge det ut på sosiale medier, sa Souness.

– Det faktum at de la det ut på sosiale medier tyder på at de ikke trodde det var noe galt med oppførselen. De trodde folk ville finne dette underholdene og morsomt, det er bare feil på alle nivåer det de gjorde, fortsatte han.

Graeme Souness says he has 'zero sympathy' for Kurt Zouma after the West Ham defender was filmed kicking his cat. pic.twitter.com/yUpggVtSWg — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 13, 2022

Rasisme

Souness mener West Ham har håndtert situasjonen elendig ved å la han spille.

– Jeg ville ikke ha spilt ham igjen i år, og hvis jeg fortsatt var en spiller, ville jeg ikke spilt i et lag med ham. Bøter betyr ingenting. De har feilet i denne saken fra dag én. Han torturerte en katt for moro skyld, sa skotten.

Souness har fått stor støtte på sosiale medier for å snakke fra hjertet hva han mener.

– Helt enig med Souness. Endelig noen som tar bladet fra munnen og sier som det er.

Før kampen mot Leicester ble West Ham-spiller Michail Antonio spurt om hva han mente om oppførselen til lagkameraten. Han valgte p vri det over på rasisme og spurte om dyremishandling var «verre enn rasisme».

Mot Leicester ble han møtt med pipekonsert for uttalelsen sin.

Kampen endte 2-2.

