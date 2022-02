annonse

annonse

Skaper overskrifter hos Fox News.

Advokater for Clinton-kampanjen betalte et teknologiselskap for å «infiltrere» servere som tilhørte Trump Tower, og senere Det hvite hus, for å etablere en «forbindelse» mellom Donald Trump og Russland som de kunne ta videre til amerikanske myndigheter. Dette ifølge et notat («filing») innlevert av spesialetterforsker John Durham.

Durham sendte ifølge Fox News inn notatet 11. februar i forbindelse med siktelsen mot den tidligere Clinton-kampanjeadvokaten Michael Sussmann. Han er siktet for å ha avgitt en falsk uttalelse til en føderal agent. Sussmann skal ikke ha erkjent straffskyld.

annonse

I siktelsen mot Sussmann hevdes det at han fortalte daværende FBI-generaladvokat James Baker i september 2016, mindre enn to måneder før presidentvalget i 2016, at han ikke jobbet for noen klient da han ba om og holdt et møte der han presenterte «påståtte data og «white papers» som angivelig viste en skjult kommunikasjonskanal» mellom Trump-organisasjonen og Alfa Bank, som har bånd til Kreml.

Men Durhams innlevering 11. februar, i en seksjon med tittelen «Faktisk bakgrunn», avslører ifølge Fox News at Sussmann «hadde samlet og formidlet påstandene til FBI på vegne av minst to spesifikke kunder, inkludert en teknologisjef ved et USA-basert internettselskap og Clinton-kampanjen».

Reagerer

annonse

Tidligere president Donald Trump reagerte umiddelbart på nyheten. Dette viser «uomtvistelige bevis på at min kampanje ble spionert på av operatører betalt av Clinton-kampanjen for å utvikle en komplett fabrikkert forbindelse til Russland», uttalte han og fortsatte: «Dette er en skandale som er langt større i omfang enn Watergate, og de som var involvert i og visste om denne spionoperasjonen bør straffeforfølges.»

En tidligere etterforsker for Kongressens etterretningskomité under daværende representant Devin Nunes, R-Calif., Kash Patel, sa at notatet «definitivt viser at Hillary Clinton-kampanjen direkte finansierte og beordret sine advokater i Perkins Cole [advokatfirma, red.anm.] til å orkestrere en kriminell handling for å fremstille en forbindelse mellom president Trump og Russland».

– Ifølge Durham ble denne ordningen satt i gang i juli 2016, noe som betyr at Hillary Clinton-kampanjen og hennes advokater skapte den mest intrikate og koordinerte konspirasjonen mot Trump da han var både kandidat og senere president i USA, sa Patel til Fox News, og la til at advokatene til Clinton jobbet for å «infiltrere» Trump Tower og Det hvite hus-servere.

Clinton spredde falske rykter

Hillary Clintons tweets før presidentvalget i 2016 viser at hun formidlet nå avkreftet informasjon om at Donald Trump brukte en «skjult server» som koblet ham til Russland.

Clinton tvitret dette den 31. oktober 2016: «Datakyndige har tilsynelatende avdekket en skjult server som kobler Trump-organisasjonen til en russisk-basert bank», og delte en uttalelse fra kampanjens seniorpolitiske rådgiver Jake Sullivan, som nå fungerer som president Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver i Det hvite hus.

Sullivan var da rådgiver for Clinton-kampanjen.

Jake Sullivan intentionally sabotaged relations with Russia by pushing a false flag story that his own team fabricated. Now he is National Security Advisor, tasked with advising the president on dealing with Russia. How is that even possible? Where is the media? https://t.co/y5KpjbH2vb — Hans Mahncke (@HansMahncke) February 13, 2022

annonse

Fox News påpeker i en annen artikkel at mainstream-mediene unnlater å omtale den nye utviklingen i Durham-saken. På CNN er det i skrivende stund helt stille om det.

Scott Adams ironiserer over CNN med en tweet om at de nå holder møter om hvordan de kan unnlate å omtale dagens største sak.

True or false: CNN is literally having meetings this morning to strategize how to NOT cover the biggest story today. — Scott Adams (@ScottAdamsSays) February 13, 2022

Journalisten Gleen Greenwald, som jobbet med Edward Snowden, følger også saken.

Among the reason the media might want to cover the developments in John Durham's criminal probe of the fraudulent Alfa Bank story and the crimes committed to spread it: the Clinton 2016 official at the heart of it is now Biden's National Security Advisor in charge of Ukraine. pic.twitter.com/OpBk4AdDcL — Glenn Greenwald (@ggreenwald) February 13, 2022

I 2020 siktet Durham den tidligere FBI-advokaten Kevin Clinesmith for å ha avgitt en falsk forklaring. I november 2021 anklaget Durham også den russiske statsborgeren Igor Danchenko for å ha kommet med falske uttalelser. Danchenko, som erklærte seg ikke-skyldig, er anklaget for å ha løyet om informasjonskilden han ga den tidligere britiske etterretningsoffiseren Christopher Steele for hans «dossier» om Trump.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474