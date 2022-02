annonse

annonse

Manchester Uniteds aldrende stjerne får høre det i engelsk presse etter 1-1 kampen mot Southampton i helgen.

Daily Mail skriver at Ronaldo sliter voldsomt og at han «nærmest var på gråten».

«Cristiano Ronaldo klarte knapt å holde følelsene sammen i Manchester Uniteds dystre uavgjorte kamp mot Southampton lørdag, da portugiserens tørke utvidet seg til seks kamper uten mål», skriver avisen.

annonse

Daily Mail har lagt ved videoklipp fra BT Sports som har gått viralt på sosiale medier.

– Han ser ut som en ødelagt sjel, skriver en person etter å ha sett klippet fra en frustrert Ronaldo.

Ønsker mer

United er under voldsomt press etter en rekke elendige resultater den siste tiden.

En av de som hamrer løs mot klubben er tidligere en tidligere kjenning. Paul Scholes, som regjerte på Uniteds midtbane i mange år, sier at spillerne ikke gir alt.

– Disse Manchester United-spillerne ønsker ikke å gjøre den stygge siden av spillet, sa Scholes til BT Sport.

– Med talent må du jobbe hardt også. Jeg synes synd på manageren fordi han tydeligvis prøver sitt beste for å sette laget sitt opp til å spille mot denne typen lag (Southampton). Enten lytter de ikke, eller så kan ikke gjøre det han sier. Eller så vil de ikke gjøre det, fortsatte han.

"It's been a bad six or seven months."

"The season's not been good enough."

"One team have got a proper Coach, the other team has a Sporting Director."

Paul Scholes pulls no punches in his assessment of where Man Utd currently stand… 😐 pic.twitter.com/PXCmh6liA2

— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 12, 2022