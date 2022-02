annonse

Det er aldri så galt at det ikke er godt for noe. Slik kunne kanskje LO-leder Peggy Hessen Følsvik oppsummert bivirkningene av pandemien, når det gjelder tilsiget av nye medlemmer til Landsorganisasjonen.

I løpet av de to siste årene kan LOs forbund vise til en netto vekst på nesten 30 000 medlemmer til totalt 978 338. Mye av «æren for» den kraftige medlemsveksten tilskrives pandemien.

– Det vi har sett er at folk søker trygghet i urolige tider. Ikke siden gjenreisningen av landet etter krigen har LO opplevd en så kraftig vekst, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik og peker på flere mulige forklaringer på den voldsomme medlemsveksten, men vektlegger spesielt den jobben LO har gjort under koronapandemien.

– LO har under hele koronakrisen vært opptatt av å sikre tryggheten og inntekten til folk, sier Hessen Følsvik.

Flere årsaker til den kraftige medlemsveksten

LO-lederen trekker i en pressemelding frem feriepenger for permitterte og arbeidsledige, strømpakke til alle private husholdninger og lønnsstøtte som har sikret tusenvis av arbeidsplasser, som viktige årsaker til den kraftige medlemsveksten.

Neste uke skal møtes LOs representantskap for å vedta årets lønnskrav og Hessen Følsvik legger ikke skjul på at medlemsveksten betyr at LO går inn i et lønnsoppgjør med mer «muskelkraft».

I løpet av uken vil tall fra Teknisk beregningsutvalg bli lagt frem og først da får vi et klart bilde av hvordan pris- og lønnsveksten har utviklet seg det siste året, og Hessen Følsvik sier at LO, «som alltid», vil ta hensyn til helheten.

– Forskjellene har økt under korankrisen

– Den aktuelle økonomiske situasjonen vil selvsagt være avgjørende, når vi i LO skal bestemme oss for våre lønnskrav i neste uke. Men det vi allerede vet nå er at forskjellene har økt under korankrisen, sier Hessen Følsvik og legger til:

– Vi må få ned forskjellene mellom folk, og arbeidsfolk skal ha sin del av kaka. Store deler av norsk arbeidsliv har hatt gode år, også under pandemien. Samtidig så vet vi at enkelte bransjer har opplevd krevende tider. Da vil jeg si som flere av mine forgjenger ofte har sagt tidligere: «LO kommer aldri til å forhandle våre medlemmer ut fabrikkporten.»

