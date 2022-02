annonse

En kinesisk kvinne ble offer for grov vold i byen Seattle i USA.

Politiet har frigitt video der kvinnen ikke aner at en mann kommer bak henne med et balltre.

Mannen slår kvinnen hardt i hodet med balltreet. Advarsel, sterke bilder.

**WARNING: MAY BE DISTURBING FOR SOME VIEWERS**

Security video shows man hitting woman in head with baseball bat in Seattle's Belltown neighborhood last Monday evening in random attack.

Wantez Tulloss was arrested and charged with 1st degree felony assault.

Bond set at $150K. pic.twitter.com/UB6rwhO1zw

— Preston Phillips 🇺🇸 (@PrestonTVNews) February 8, 2022