Det dreier seg om svindelformen kalt wangiri, som betyr «ett ring og kutt» på japansk. Ofte legger de på før man rekker å ta telefonen. Pengene tjener de når folk ringer tilbake.

På tvers av de nordiske landene og Baltikum har Telia et system som overvåker slik aktivitet og sperrer slike numre både fra å ringe til personer og fra å bli ringt opp.

– Vårt system blokkerte over fire millioner wangiri-oppringninger i Norge i januar, mens det i Sverige ble blokkert 2,6 millioner, i Danmark 2,2 millioner, og i Finland så lite som 450 000, forteller Øivind Kristiansen, Fraud Controller i Telia Norge. – Vi har akkurat det samme systemet på tvers av landene, så dette sier noe om hvor mye mer hissig på grøten svindlerne er mot norske kunder sammenlignet med resten av Norden.

Hva som gjør at svindlerne forsøker seg i så mye større grad mot norske kunder enn mot våre naboer, er utfordrende å svare på, synes Kristiansen:

– I Norge har mange god økonomi, og vi har samtidig høy grad av tillit til våre medmennesker, og ikke minst til våre myndigheter og bankinstitusjoner. Svindlerne tror kanskje de kan ha større sjanse for å lykkes hos nordmenn sammenlignet med svensker, dansker eller finner, og at de derfor legger trykket her. Det kan også være at de opplever at de historisk har truffet godt med sine svindelfremstøt, og at det lønner seg å bruke tiden på oss nordmenn, sier han i pressemeldingen.

Blokkerte wangiri-samtaler i Norden i januar:

Norge: 4 179 948

Sverige: 2 657 421

Danmark: 2 243 170*

Finland: 454 538

Topp 10 land det ringes fra:

1. Pakistan +92

2. Portugal +395

3. New Caledonia +687

4. Chad +235

5. Irland +353

6. Østerrike +43

7. Kypros +357

8. Tyskland +49

9. Haiti +509

10. USA +1

Telias råd for å unngå svindel:

Ikke ring tilbake hvis du ser at et ukjent nummer fra utlandet har ringt deg

Ikke klikk på lenker du har mottatt fra ukjente nummer

Ikke last ned apper fra andre steder enn Google Play og App Store

Oppgi aldri BankID-koden din til noen, selv ikke politiet

Vær kritisk – husk at ingen profesjonelle aktører spør etter personlige opplysninger

Kontakt banken din via offisielle numre hvis du får en henvendelse du mistenker ikke er legitim

De fleste smarttelefonene kan sperre anrop fra plagsomme numre. Sjekk med din leverandør