Førsteomgangen var preget av mye venting og vanskelige forhold. Flere av hopperne slet med å sveve over K-punktet på 125 meter. Før finalen leder Slovenia ni poeng foran Østerrike.

Det startet godt for de norske. To gode hopp fra Halvor Egner Granerud og Daniel-André Tande, på henholdsvis 138 meter og 130,5 meter, gjorde at Norge ledet med et halvt poeng på Slovenia halvveis i omgangen.

annonse

Tredjemann Robert Johansson klarte ikke å følge opp den gode starten og landet på 125,5 meter. Norge gikk dermed inn 0,4 poeng bak Slovenia før den ferske gullvinneren i stor bakke, Marius Lindvik, var siste nordmann ut fra bommen.

Inn mot den siste puljen var det fryktelig forhold i bakken. Et kjempehopp fra slovenske Peter Prevc på 129 meter la press på Lindvik. 23-åringen hadde dessverre forferdelige forhold og landet på kun 121 meter.

Norge er en av favorittene sammen med Tyskland, Polen, Østerrike, Japan og Slovenia.

annonse

Norge tok sin første gullmedalje i øvelsen for fire år siden i Pyeongchang. Da besto laget av Daniel-André Tande, Andreas Stjernen, Johann André Forfang og Robert Johansson. Fra før er det blitt tre bronsemedaljer siden øvelsen kom med for 34 år siden i Calgary. De kom i 1988, 2006 og 2010.