Budskapet fra utenriksministeren ble fremført i et møte med Putin i dag, som svar på flere dagers hektisk telefondiplomati for å trappe ned konfliktnivået rundt Ukraina-krisen, etter USAs mange advarsler om at det kan komme en russisk invasjon i Ukraina når som helst.

– Som leder for utenriksdepartementet må jeg si at det er alltid en mulighet til å bli enige, skal Lavrov ifølge NTB ha sagt til Putin.

annonse

Russland er innstilt på å trappe ned konflikten

På møtet ble Lavrov blant annet bedt om å kommentere de siste dagers diplomatiske samtaler med Vesten. Utenriksministerens svar kan tyde på at Russland er innstilt på å trappe ned konflikten og få i stand en sikkerhetsavtale med USA og Nato.

– Er det en mulighet for å komme til enighet med våre partnere om sentrale spørsmål, eller er det et forsøk på å trekke oss inn i en endeløs forhandlingsprosess, var ifølge NTB spørsmålet Putin stilte sin utenriksminister under møtet.

– Våre muligheter er langt fra uttømt, og samtalene bør absolutt ikke fortsette i det uendelige, men jeg vil foreslå at vi fortsetter med dem, skal Lavrov ha svart.

annonse

Russlands utenriksminister skal også ha pekt på som en positiv utvikling at USA ifølge ham skal ha åpnet for samtaler med sikte på å sette et tak på rakettutplasseringer i Europa, restriksjoner på militærøvelser og andre tillitsskapende tiltak.

Ukraina har ikke fått svar på sitt møte-ønske

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba skal også i dag ha bedt om et møte med Russland og flere OSSE-land om situasjonen ved grensen til Russland.

Ifølge Ukrainas utenriksminister har Russland ignorert flere forespørsler om å forklare styrkeoppbyggingen på grensen og ifølge BBC har han bedt Russland om å stille til et møte i løpet av de neste 48 timene for å få klarhet i situasjonen og at Russland må følge opp sine forpliktelser om militær transparens for å trappe ned spenningen og bedre alles sikkerhet.

Dmitrij Peskov, som er talsperson for Putin, svarte ikke direkte på forespørselen fra Kuleba i dag, men gjentok at Russland står fritt til å flytte soldater rundt på sitt eget territorium, og la til:

– Jeg vil nok en gang understreke at vi snakker om russiske soldater på russisk territorium. Også i grenseområdet på Ukrainas side blir det flyttet væpnede styrker i stor skala. Det skjer også i området som grenser til utbryterregionene styrt av russiske separatister, noe som fører til en opptrapping av situasjonen, sa han.

En rekke land, blant dem Norge, har bedt statsborgere om å forlate Ukraina, og flere har trukket ambassadeansatte ut av hovedstaden Kiev. I morgen kommer Tysklands statsminister Olaf Scholz til Moskva for å ha samtaler med Putin.