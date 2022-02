annonse

annonse

Einar Wilhelmsen er finansbyråd i Oslo og tilhører MDG. Han sendte nettopp ut et brev til alle kommunens virksomheter.

Der minnet han om at vegetarmat skal serveres om ikke vedkommende som skal spise presiserer annet.

– På sykehjemmene har man redusert litt av kjøttet i kjøttkakene og erstattet det med favabønner. Dette er endringer som er i tråd nasjonale anbefalinger og kvalitetssikret ernæringsfysiologer. Det er viktig for oss at maten som serveres i kommunen er næringsrik og av god kvalitet, sier Wilhelmsen til Nordre Aker Budstikke, men han understreker at det er ikke forbudt med kjøtt:

annonse

– Føringene i byrådsplattformen innebærer ikke forbud mot å servere kjøtt eller fisk, men at vegetarmat skal være standardvalget på kommunale arrangementer. At vegetarmat skal være standardvalget betyr at det er vegetarisk mat som serveres, med mindre gjesten ber om noe annet. Dette innebærer å snu på dagens praksis, hvor standardvalget som oftest er måltid bestående av kjøtt eller fisk, men hvor gjesten kan be om å få vegetarmat i stedet.

Les også: Tybring-Gjedde mener «indre by» skiller seg ut: – De er gjerne røde og opptatt av klimaspørsmål (+)

Lan Marie Berg som måtte fratre som miljøbyråd i Oslo etter norgeshistoriens største kommunale milliardsprekk og dertil feie det under teppet. Hun lanserte i byrådsplattformen i 2019 at minimum 50 prosent av det totale matinnkjøpet skal være økologisk:

annonse

– Målet i strategien Framtidens forbruk, er at økologisk mat skal være minimum 50 prosent av det totale matinnkjøpet. Vi skal øke andelen økologisk mat, redusere matsvinn, fremme bruk av klimavennlige menyer med sesongbaserte varer, øke andel plantebaserte matvarer som frukt, grønt, korn og belgvekster og redusere forbruk av meieriprodukter, fisk, fjærkre og kjøtt, sa hun den gangen.

Finansbyråd Wilhelmsen skryter at i årets budsjett er det satt av penger til gratis, kjøttfri skolemat. Hele 20 millioner kroner er øremerket til vegetarmat i skolene i 2022, og at vegetarmat-prosjektet vil få doblet budsjett i 2023.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474