Kombinertstjernen Jarl Magnus Riiber har levert en ny negativ koronatest i OL.

De jobbes nå på spreng med å få ham ut av isolasjon, skriver Dagbladet.

– Riiber har testet negativt, og vi jobber nå med å få ham ut av isolasjon, sier medisinsk ansvarlig for den norske OL-troppen Aasne Fenne Hoksrud i en pressemelding.

De håper det kan være en mulighet for at Riiber kan stille til tirsdagens storbakkekonkurranse. Men oppkjøringen har naturlig nok ikke vært optimal.

– Jeg tror ikke Jarl stiller om det snakkes om topp 10 eller topp 15. Han må føle at han virkelig er oppe der. Jeg tror ikke Jarl er her bare for å delta, sa Stuan til NTB søndag.

Det er også snakk om en tredje test først selv om Riiber står oppført på startlisten for treningsomgangene.

– Det har han gjort hver gang. Men han er ikke klar ennå. Han har to negative tester, og vi venter på den tredje. Er testen negativ, kan han i teorien rekke tirsdagens konkurranse med hopp i stor bakke og påfølgende 10 kilometer, sier Stuan.

24-åringen har forsøkt å holde seg i gang på hotellet med tredemølle og spinningsykkel. Dermed fikk han også «naboklager» fra rommene rundt.

– Han trente langtur på rommet. Han løp tre timer her om dagen. Han har en sklie han skøyter litt på og gjør noen øvelser som gjør at han slår litt borti veggene. Det gjorde at han fikk klager, forklarte Stuan.

På spørsmål om hvordan kommunikasjonen med kinesiske myndigheter er rundt saken, svarer Stuan følgende:

– Den er lik null.

