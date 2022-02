annonse

annonse

Mandag var Tysklands statsminister Olaf Scholz vært i Kiev for å delta i krisesamtaler. Han fastslår at det ikke er aktuelt at Ukraina blir Nato-medlem.

– Derfor er det pussig å se at russiske myndigheter gjør noe som praktisk ikke står på agendaen til temaet for store politiske problemer, sa Scholz etter møtet.

Mandag var den tyske statslederen i samtaler med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, og samtalene tok sikte på å avverge en mulig russisk invasjon av Ukraina.

annonse

Etter møtet forklarte Scholz at Tysklands økonomiske støtte til Ukraina de siste åtte årene har gjort landet mer motstandsdyktig og uavhengig av utenlandsk påvirkning.

– Jeg kan forsikre om at vi er fast bestemt på å fortsette med denne støtten, sa han, ifølge NTB.

Han har under møtet tilbudt Ukraina et nytt lån på 150 millioner euro.

annonse

Uenighet om gassledning

Zelenskyj sa at Ukraina anser den planlagte gassledningen North Stream 2, som skal forsyne Europa med gass fra Russland gjennom Tyskland, som et «geopolitisk våpen».

– Vi har visse uenigheter i våre vurderinger av gassledningen, sa Zelenskyj.

Ønsker Nato-medlemskap

Zelenskyj understreket også at et medlemskap i Nato vil sikre Ukrainas sikkerhet. Russland har i sine diplomatiske samtaler med Vesten imidlertid krevd at et slikt medlemskap ikke finner sted.

Dette til tross, Scholz konstaterte at medlemskapet ikke er en del av de nåværende planene.

– Dette er den utfordringen vi faktisk står overfor. At noe som ikke er et problem i det hele tatt, blir gjort til et problem, sa han.

Tirsdag reiser Scholz videre til Moskva for samtaler med Russlands president Vladimir Putin.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse