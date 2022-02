annonse

De mener at kvinnebevegelsen har et stort demokratisk problem. 8. marskomitéen har i et nylig vedtak fratatt stemmeretten for alle som ikke definerer seg som kvinne.

– Det er ingen krigserklæring, men et alternativ til de som føler seg utsatt, stigmatisert, utestengt og uønsket, sier Lynn Myrdal til Avisa Oslo.

Myrdal identifiserer seg som ikke-binær og bruker pronomenet «hen» om seg selv. Hen er nestleder i SMil Norge og talsperson for Poly Norge. Hen sitter også i styret i De Grønne Glitrende, som er MDGs nettverk for skeiv politikk.

– Jeg definerer meg ikke som kvinne. Dermed har jeg verken tale- eller stemmerett. Da var det veldig tydelig at jeg som individ er uønsket i dette rommet, sier hen, og legger til:

– Mange unnlot å delta fordi man måtte krysse av på at man var kvinne for å få være med i møtet.

8. marskomitéen har gjort en vedtektsendring der det tidligere het at menn ikke hadde tale- og stemmerett, til at personen må definere seg selv som kvinne.

Et sentralstyremedlem i Grønn Ungdom deltok på møtet og ifølge henne er det ikke bare ikke-binære som opplever seg ekskludert fra 8. mars-arbeidet, men også sexarbeidere.

– Det handler om å anerkjenne at kjønnskreative, ikke-binære og transpersoner møter på mange av de samme utfordringene som de som er født og identifiserer seg som kvinner. Det er jo der feminismen startet – ved å lytte til hva kvinner selv, ikke menn, mente var best for kvinner, sier hun.

Leder i Pion Norge, en interesseorganisasjon for sexarbeidere, føler seg heller ikke inkludert, de får ikke delta med paroler til støtte for sexarbeidere.

– Vi opplever at vi ikke er «rene» nok. Det er mye jomfrutankegang som dominerer i samfunnet, også i kvinnebevegelsen. Seksuell aktivitet er skitten, særlig det å være sexarbeider. Da er man uhellig og skitten – man skitner til kvinnebevegelsen, sier hun.

Resett har kontaktet Kvinnefronten og Kvinnegruppa Ottar for en kommentar. Til nå har de ikke besvart vår henvendelse.

