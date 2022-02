annonse

Er den nederlandske skøyteløperen Jutta Leerdam OLs vakreste kvinne?

Om man skal tro sosiale medier så stemmer nok det. Videoer og bilder av Leerdam på diverse sosiale kanaler har tatt helt av den siste tiden.

Visningene ligger ofte på over en halv million bare på Instagram. Noen av videoene på TikTok har over 10 millioner visninger. Flere medier har kåret henne til den mest sexy OL-utøveren noen sinne.

Vedlagt følger noen klipp som av den nederlandske skøyteløperen.

Reminder: The Winter Olympics have started and this girl is competing@JuttaLeerdam_ pic.twitter.com/pvHVFkr2eu

— Mens_Corner__ (@Mens_Corner__) February 8, 2022