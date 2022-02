annonse

Super Bowl-seieren til Los Angeles Rams føre til kaos og plyndring i hjembyen.

Bengals nærmet seg deres første Super Bowl-tittel. To minutter før slutt ble håpet knust i en thrilleravslutning der Rams gikk seirende av banen.

Etter kampen startet feiringen i Los Angeles.

«Super Bowl-feiringen i byen har blitt kaotisk, ettersom fans har oversvømmet gatene i Los Angeles sentrum, begått hærverk, plyndring og tent fyrverkeri midt i trafikken. LAPD jobber med å spre folkemengder», skrive CBS.

På sosiale medier er det lagt ut videoer av plyndringen.

Happening now in Los Angeles pic.twitter.com/Lr4HrXBGGo — Libs of Tik Tok (@libsoftiktok) February 14, 2022

BREAKING: LAPD has declared an unlawful assembly, steamer footage shows rioters attempting to torch a bus after vandalizing it after the LA Rams won the Super Bowl pic.twitter.com/RzHutqOsGD — Drew Hernandez (@DrewHLive) February 14, 2022

LAPD officers are firing projectiles at people in downtown Los Angeles now. pic.twitter.com/nPpxQihpN3 — Kevin Rector (@kevrector) February 14, 2022

Ettersom seiersfeiringen så ut til å bli mer problematisk, utstedte LAPD like etter midnatt en ordre som instruerte de som var samlet i området om å spre seg og reise hjem.

LAPD tillater ikke offiserer å bruke tåregass eller noen form for gass for å spre publikum. Byen er kjent for sine opptøyer, skriver Daily Mail.

