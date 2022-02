Vil stanse «frislippet i drosjenæringen»

annonse

– For ett år siden innførte forrige regjering nye regler for drosjenæringen. Det innebar blant annet et frislipp i antall løyvehavere, fjerning av behovsprøving og fjerning av krav om tilknytning til drosjesentral. Dette har ført til situasjon hvor det bare i løpet av det siste året er utstedt over 4000 nye drosjeløyver, noe som ser ut til å ha gitt en overkapasitet i byene. Samtidig har vi fått en dårligere oversikt over det totale drosjetilbudet generelt. Vi ser også en økt risiko for svart virksomhet. Dette vil denne regjeringen nå gjøre noe med, sier Nygård i pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet.

Blant annet ønsker regjeringen at det fortsatt skal stilles krav til taksameter i drosjer.

– Taksameter i drosjene er viktig for å sikre at myndighetene har mulighet til å føre kontroll med inntjeningen, redusere den svarte økonomien, sikre at kundene får riktig pris og en ryddig drosjenæring, sier Nygård.

Regjeringen ønsker også å stille krav om kompetanse for løyvehavere.

– Det er i dag ingen kompetansekrav til løyvehavere, kun til sjåfører. Det mener vi er problematisk. Hvilke krav som stilles til løyvehavere har avgjørende betydning for å sikre at vi har seriøse aktører i næringen. Derfor vil vi så raskt som mulig se på muligheten for å innføre slike krav, sier Nygård.