annonse

annonse

Sha’Carri Richardson fikk ikke delta i OL i Tokyo etter å ha testet positivt for cannabisbruk.

Nå kommer sprinteren med rasismeanklager mot Idrettens voldgiftsrett (CAS) fordi de lar en dopingtatt russer delta i Beijing, skriver NTB.

Kunstløpsensasjonen Kamila Valjeva (15) er blitt en av OLs store saker, og ROC-stjernen bidro til gull i lagkonkurransen og er storfavoritt i den individuelle konkurransen.

annonse

Hun avla en positiv dopingprøve i desember, men får alikevel delta i den individuelle konkurransen til tross for at dopingsaken ikke er endelig avgjort.

– Kan vi få et ordentlig svar på hva som skiller hennes situasjon fra min, skriver Richardson på Twitter.

Den amerikanske sprintstjernen fikk ikke delta i Tokyo etter at hun testet positivt for cannabis. Hun har forklart at hun brukte stoffet for å håndtere morens bortgang.

annonse

– Min mor døde og jeg fikk ikke løpe, og jeg var også spådd å være i topp tre. Den eneste forskjellen jeg kan se er at jeg er en svart ung kvinne, skriver amerikaneren.

Can we get a solid answer on the difference of her situation and mines? My mother died and I can’t run and was also favored to place top 3. The only difference I see is I’m a black young lady. https://t.co/JtUfmp3F8L — Sha’Carri Richardson (@itskerrii) February 14, 2022

Richardson fortsatte så med en serie utspill på Twitter.

«It’s all in the skin», «Failed in December and the world just now know however my resulted was posted within a week and my name & talent was slaughtered to the people.», «Btw THC definitely is not a performance enhance!!!!», «Not one BLACK athlete has been about to compete with a case going on, I don’t care what they say!!!»

Richardson la deretter ut en Tweet hvor hun viste til 29 år gamle Erin Jackson som ble første svarte kvinne til å vinne et individuelt gull under et vinter-OL. Det skjedde på 500 meter kortbaneløp på skøyter.

Valijeva selv sier hun er glad for at hun får kjempe om OL-gull tirsdag.

– Jeg er glad, men følelsesmessig utmattet, sier Valijeva til russisk TV.

President Witold Banka i Verdens antidopingbyrå (WADA), har imidlertid et litt annet syn på saken.

annonse

– Doping av barn er ondt og utilgivelig. Legene, trenerne og andre i støtteapparatet som har gitt prestasjonsfremmende midler til mindreårige bør bli utestengt på livstid. Personlig mener jeg de burde bli fengslet, sier Banka til Reuters.

Flere har kritisert avgjørelsen til CAS og IOC har besluttet at det ikke skal være en medaljeseremoni etter kunstløpet hvis Valijeva vinner.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474