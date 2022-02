annonse

annonse

Novak Djokovic ble kastet ut av Australia og fikk ikke delta i Australian Open.

I et intervju med BBC forteller Djokovic (34) at han håper vaksinasjonskravene ville endre seg, og at han kan «spille i mange år til». Men han vil ikke bøye seg og er villig til å ofre turneringer som Wimbledon og French Open hvi det blir krav om vaksine.

– Ja, det er prisen jeg er villig til å betale, sier han.

annonse

Ikke anti-vax

34-åringen forteller at han aldri har vært imot vaksinasjon på generelt grunnlag, og sier at han har fått vaksiner som barn.

– Prinsippene for beslutningstaking rundt det som angår kroppen min er viktigere enn noen tittel eller noe annet. Jeg prøver å være i harmoni med kroppen min så mye jeg kan, sier Djokovic ifølge NTB.

Djokovic håpet å stille som tittelforsvarer i Australian Open i januar, men måtte se Rafael Nadal bli historisk som den første mannen til å vinne 21 Grand Slam-titler.

Kastet ut

annonse

Djokovic ankom Melbourne for årets første Grand Slam og hevdet at han hadde fått medisinsk fritak for å komme inn i landet uten å bli vaksinert, da han nylig var blitt frisk etter covid-19-sykdom.

Men australske grensemyndigheter sa at han ikke oppfyller kravene for å bli unntatt fra strenge vaksinasjonsregler. Visumet hans ble kansellert og serberen ble kastet ut av landet.

Verdenseneren sier til BBC at han er «trist» over situasjonen som oppsto i Australia, der han tilbrakte dager på et karantenehotell.

– Jeg er veldig trist og skuffet over måten det hele endte på for meg i Australia. Grunnen til at jeg ble deportert fra Australia var fordi immigrasjonsministeren brukte sitt skjønn til å kansellere visumet mitt basert på hans oppfatning om at jeg kunne skape en anti-vaksinasjonsstemning i landet eller i byen, som jeg er helt uenig i, sier Djokovic.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474