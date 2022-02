annonse

Fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør skal det arrangeres strømprisdemonstrasjoner tirsdag ettermiddag.

Målet til demonstrantene er politisk kontroll over kraftbransjen, skriver NTB.

– Vi har det mest liberale markedsbaserte kraftregimet i verden. At stat og kommune dekker deler av de økte strømutgiftene holder ikke i lengden, det er å pisse i buksa for å holde varmen, sier leder for LO i Oslo, Ingunn Gjerstad, i en pressemelding.

LO sentralt er ikke del av de ulike demonstrasjonene, men støtter engasjementet.

– Det viktigste for oss i LO er at det skal være rikelig tilgang på rimelig priset elektrisitet til både folk og industri her i landet, sier LO-sekretær Are Tomasgard.

Han understreker at rimelig strøm er nødvendig både for å beholde og utvikle eksisterende industri, og for å utvikle ny.

– Vi har vært pådriver for å få ned de høye strømutgiftene til folk, blant annet gjennom strømpakkene fra regjeringen, og dette arbeidet har høyeste prioritet framover også hos oss i LO. Det er dette som er selve grunnlaget for arbeidsplasser både nå og i tiden som kommer, sier Tomasgard.

I Oslo blir det taler og fakkeltog fra klokken 17. De andre stedene som arrangerer demonstrasjoner er Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Haugesund, Sauda, Stord, Egersund, Fredrikstad, Odda, Gjøvik, Raufoss, Verdal, Sortland, Rana, Elverum, Mosjøen, Etne, Tromsø og Porsgrunn.

Leder Remy Penev i Industriaksjonen, som også er styremedlem i LO i Nord-Rogaland, sier de høye strømprisene rammer medlemmene og bedriftene i Rogaland hardt.

– På markeringene vil vi gi følgende beskjed til Stortinget: Krafta er vår, og denne skal komme hele samfunnet til gode! sier Penev.

Astrid Kjelsnes, som er leder for politisk utvalg i LO i Trondheim og Omegn, mener systemet slik det er nå favoriserer de rikeste.

– Det er helt sinnssykt at prisene på strøm skal være høyest når vi trenger det mest. Vi krever en politisk kontroll over strømprisen slik at det er mulig å drive både landbruk og industri i dette landet. Og at varme ikke er forbeholdt dem som har mest, sier Kjelsnes.

Det mener også leder av LO i Bergen og Omland, Fauzia Hussain-Wiik.

– Vi må få slutt på uforutsigbarheten for vanlige folk. Vi må ha mer politisk kontroll over strømprisen. Vanlige folk og bedrifter tåler ikke dette i lengden.

