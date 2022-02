annonse

Det skjer så merkelige ting nå – så mange steder samtidig – på så rare måter – at det er helt absurd.

Hvor lenge kan vi leve med en presse som ikke lenger forteller om det som skjer? Jeg mener – det som virkelig skjer? I Canada har vanlige folk fått nok. Krigsveteraner går blant annet ut og støtter aktivt Freedom Convoy. Canadiske politifolk forteller åpent at de slutter i jobben, fordi det myndighetene gjør, ikke lenger er i tråd med grunnleggende, demokratiske rettigheter. Med grunnloven. Og store folkemasser over hele verden reiser seg for samme grunn.

Men vår presse forteller oss ingenting om det som faktisk skjer. Ingenting.

Men de tusenvis av mennesker, vanlige mennesker, fedre, mødre, barn i medbrakte hoppeslott, besteforeldre, som etter to år ikke vil være med på myndighetenes overgrep mot sin egen befolkning lenger – de karakteriseres både av Trudeau og NTB(!) som en gjeng rasistiske, kvinnehatende ekstremister.

Det er krevende å finne ord som er dekkende for følelsen jeg får når jeg leser NTBs meldinger. Ikke minst etter å ha sett opposisjonen i det canadiske parlamentet spørre Trudeau om han ikke er fornøyd før 100% av befolkningen er vaksinert (90% er nå vaksinert) – og han nekter å svare.

Til og med i Klassekampen – smak på navnet – beskrives Canadas truckførere som kvinnehatende, rasistiske ekstremister. Hvordan er det mulig?

Politikerne våre, og da mener jeg alle sammen, 169 mennesker på Stortinget, lot norske jagerfly slippe 600 bomber over Libya. Hvor mange sivile drepte vi der, egentlig? Hvor mange barn? I Afrikas kanskje mest velfungerende land. De har også klart å ødelegge vår egen kraftforsyning gjennom absurde avtaler med EU – som det norske folk gjennom to folkeavstemninger har stemt for å holde oss utenfor. De har stengt ned hele landet i to år, skapt engstelse og frykt – uten grunnlag i verken vitenskap eller lovverk.

Og ikke én politiker tar grundig tak i gammelmedienes helt absurde bias, og mangelfulle evne til å stille relevante spørsmål.

Her hjemme foreslår nå regjeringen, i fullt alvor – i et høringsnotat med svarfrist 4. mars – innføring av coronapass. Er ikke det litt pussig, når pandemien nå er blitt endemisk?

Jeg mister tillit til myndighetene fordi – i stedet for å roe ned situasjonen i en utmattet befolkning, etter to år, så presser de i stedet videre, med høringsnotat om vaksinepass.

En klok regjering ville skjønt at vi har det vi trenger i eksisterende lovverk – og når 90% av befolkningen har «vaksinert» seg, med et legemiddel som verken gir immunitet eller hindrer smitte – og flere går fremdeles og lar seg injisere(!) – er det da smart å ymte frampå om vaksinepass? Nå?

Men jo, dette sysler de med i høringsnotatet sitt.

Jeg er overrasket over at politikernes rådgivere ikke anbefaler dem å vente litt. Hva om vi heller lar en sliten befolkning få trekke pusten? Å mase om vaksinepass nå er egnet til å skape enda mer uro, og frykt, i en allerede hardt kjørt befolkning. Det virker nærmest litt manisk.

Så hvorfor gjør de dette?

Sjøvold i PST har blitt kritisert for siste trusselvurdering, hvor begrepet «antistatlig» gjentatte ganger blir brukt. Ja, det er pussig. Sjøvold definerer ikke hva som ligger i dette begrepet – hva PST egentlig tenker på.

Riktignok sier han at det er de som er villige til å ty til vold som er i deres søkelys, men hvorfor ikke fortelle oss omtrent hvor mange slike voldelige antistat-mennesker vi har i landet? Er det 10 stykker? 100? 1000? Eller kanskje 10 000? Og hvor befinner de seg, egentlig? Hvem er disse personene?

Men nei, han sier ingenting om det. Så hva tenker han en slik halvkvedet vise egentlig egner seg til? Har han vurdert ulempene ved å være så – unnskyld uttrykket, Sjøvold – ekstremt utydelig?

Men det er kanskje ikke så rart. I dagens meget spesielle situasjon, hvor såkalte demokratiske stater har fjernet innbyggernes ordinære friheter i to år uten vitenskapelig grunnlag – hvor msm har gjort sitt beste for å støtte alt myndighetene har gjort – hvor de i Norge har rammet befolkningen med ekstreme strømpriser – hvor verdensøkonomien er på randen av kollaps – hvor all informasjon spres på et internett med algoritmer som forsterker følelser og polariserer på en måte som ikke en gang psykologene helt fatter konsekvensene av – og USAs president fyrer opp stemningen med Russland-Ukraina så kraftig at selv Ukrainas president må be han roe seg ned – blir naturligvis også Sjøvold usikker.

Han har mistet oversikten. Han er usikker på hva som er hva, og hva som egentlig foregår.

Derfor bruker han begrepet «antistatlig», fordi han tror nok at det staten gjør, tross alt – sikkert fremdeles er det beste. Men vet han egentlig hva han snakker om? Det vet vi nok ikke, noen. For situasjonen er jo i ferd med å bli en smule uoversiktlig…

Men det virkelig store problemet er forholdet mellom politikere og gammelmediene. At politikerne våre jakter makt og kontroll, er selvsagt. Og noen av dem tror sikkert at det de gjør er bra. Men mediene er ikke lenger opptatt av hva som er sant. De er opptatt av hva som er rett. Moralsk rett.

Og når flertallet av dem politisk lener seg mot én side – og den som eventuelt bryter ut risikerer offentlig henrettelse på sosiale medier – har vi ikke lenger en plattform for meningsbrytning og intellektuell utvikling. Jeg tror mange savner dette. Folk på alle sider av det politiske spekteret.

Og når verden er så kompleks som nå, og vi har politikere som er for enkle til å forstå denne kompleksiteten – og samtidig mangler ryggrad til å utfordre galskapen i Klaus Schwabs Great Resett – og gammelmediene og faktisk.no faktisk tror – om seg selv – i sine nøye utvalgte faktasjekker – at de gjør det som er rett – i stedet for å rapportere det som er sant – og alt dette kontinuerlig forsterkes av internettets hjernevaskings-algoritmer – da får vi dagens situasjon.

Når myndighetene lammer oss og vår bevegelsesfrihet i to år, sysler med høringsnotater for ytterligere kontroll, og gir bort vannkraften vår til utlandet – og kaller foreldre som er engstelige for å gi en nyutviklet vaksine til barna sine, eller seg selv – for vaksinemotstandere (ja, Erna gjorde det, og nå er det plutselig helt musestille derfra) – så får mange av oss en ørliten følelse av usikkerhet. Vi lurer rett og slett på – vil de egentlig vårt beste?

Og årsaken til skepsisen, Sjøvold, er myndighetenes småparanoide og antivitenskapelige atferd over lang tid, kombinert med snakking TIL oss – i stedet for med oss. Og en presse som ligger med brukket rygg – fordi de selv valgte å hoppe ut fra 4. etasje.

Og grunnen til at ikke enda flere er skeptiske, er internettets fabelaktige evne til massesuggesjon – via kanaler som allerede oppfattes som «seriøse» av den gjengse nordmann – kanaler kalt «mainstream media».

Men hvor lenge kan det fortsette?

