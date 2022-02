annonse

Det har blitt stilt spørsmål ved takhøyden i Kristelig Folkeparti. Nå truer noen med å ekskluderer Truls Olufsen-Mehus (40).

Olufsen-Mehus er fylkesleder i Troms og Finnmark og har vært en utfordrer til Olaug Bollestad om ledervervet. Men nå vil noen disiplinere eller ekskludere ham.

– Jeg har fulgt med på hva han har sagt i ulike forum, og jeg kan godt bruke sterke ord: Han er i feil parti, sier Idar Kjølsvik, som er lokalpolitikar i Levanger, i tillegg til å være kandidat for Trøndelag i stortingsvalget i fjor.

– Han er en konspirasjonsteoretiker. Han lever i sin egen virkelighet, sier Kjølsvik om Truls Olufsen-Mehus.

Vår Land oppsummerer anklagepunktene på denne måten:

Fremmedfiendtlige standpunkter og konspirasjonsteorier

Idar Kjølsvik hevder at slike standpunkter ikke hører hjemme i Kristelig Folkeparti.

– Jeg har fulgt med på det han sier, og jeg vil kalle det for kristenkonservativ tenkning som ikke er harmonisk med KrF, sier han, og fortsetter:

– For eksempel dette med vaksinemotstand grenser veldig nært til konspirasjonsteorier. KrF har vært vaksinetilhengere hele tiden, og tror på både demokratiske spilleregler og vitenskap.

Han bør bytte parti

– Det er lett å se hvem har er enig med. Han deler syn med Partiet De Kristne (PDK) i mange saker. Det er et parti som har en helt annen forståelse av virkeligheten enn KrF, sier Kjølsvik.

Tomas Moltu fra Partiet De Kristne (PDK) sier til Resett at det kun har vært et spørsmål om tid før forskjellen mellom Truls Olufsen-Mehus og KrF ble synlig.

– Det legges nå press på ham. Enten må han blir konform med KrF, ellers blir han frosset ut, mener han.

Ekskludering er ikke en praksis som KrF har benyttet seg av, og er nok heller ikke aktuelt i dette tilfellet, tror Moltu. Han mener dilemmaet til KrF er at Truls Olufsen-Mehus trekker til seg en gruppe konservative velgere som ellers hadde gått til PDK.

– Sentralt i KrF er det samtidig igangsatt nok en fornyelsesprosess og jeg tviler på at den går i Mehus sin favør.

– Det er mellomvalgår, og jeg tror de er åpen for å miste ham nå, i den tro at konservative KrF velgere uansett vil stemme KrF ved neste stortingsvalg, sier han, og peker på at mellomvalgår er ofte tid for endringer.

– Ellers er det nok riktig, som noen i KrF sier, Truls Mehus hadde nok passet bedre i et annet parti. Politisk ligger han nok betydelig nærmere PDK.

Truls Olufsen-Mehus sier til Vårt Land at han mener KrF har den beste politikken på nesten alle områder. Men på to saker vil han utfordre partiet: Klima og innvandring.

– Klimakrisen er ikke den største krisen vi står i, sier han.

Resett har kontaktet Idar Kjølsvik fra Trøndelag KrF. Han har foreløpig ikke besvart vår henvendelse.

