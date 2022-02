annonse

Mange er sjokkerte etter at en flokk med fugler plutselig deiset i bakken i den mexicanske byen Chihuahua forrige uke.

De fleste av flokken så ut til å komme seg og fløy av gårde, men dusinvis av fugler døde da de traff bakken, skriver The Times of Israel.

Lokale innbyggere så fuglene, identifisert som gulhodede svarttroster, falle ned fra himmelen rundt klokken 05.00. Sikkerhetskameraopptak viste fuglene som plutselig og samtidig krasjet ned til jorden. Flesteparten av fuglene klarte seg og fløy avgårde.

Videoen som viser de døde fuglene går nå viralt på sosiale medier.

Dozens of birds mysteriously die and slam into the ground in Mexico.

Some reports say it could be due to high concentrations of pollutants in the air while others say it could be because of the power lines. pic.twitter.com/6pHrVSR2HD

— TRT World (@trtworld) February 11, 2022