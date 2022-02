annonse

To biler brant opp på Tøyen i Oslo øst rundt klokken tolv natt til lørdag. En bil tok plutselig fyr og flammene spredde seg til neste bil.

En nabo har bodd der i fire år, og har ikke opplevd bilbrann før. Sønnen på tre år sov med vinduet lukket.

– Det var en veldig røykutvikling. Hvis det hadde vært åpent, kunne det blitt dramatisk. Det er jo litt skremmende. Vindretningen var også vestover, så vi hadde nok unngått det uansett. Men det var bare tilfeldig at det ikke var åpent. Det kunne blitt mye røyk, sier Mikkel Øgrim Haugen til Avisa Oslo, og forteller om dramatikk:

– Først våknet vi av et drønn, som vi var veldig usikre på hva var for noe. Vi hørte en del folk i gata som begynte å rope. Så tittet vi ut av vinduet at en bil hadde begynt å brenne.

Operasjonsleder Cathrine Sylju sier til NTB at de først fikk melding om at det brant under én bil, og så får vi ny melding om at det brant i en bil til. Brannvesenet fikk kontroll over de brennende bilene, også ble de tauet vekk.

Årsaken til at to biler tok fyr er så langt ikke kjent.

– Det er litt tidlig å si noe om. Vi må snakke med noen vitner på stedet, sier operasjonslederen.

Fredag for to uker siden brant to biler på Holmlia i Oslo øst, der er også årsaken ukjent. Natt til søndag i slutten av desember brant det opp tre biler på Holmlia. Men der hadde politiet en arbeidshypotese allerede på åstedet.

Operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt sier til NTB at de ikke har opplysninger om brannårsaken, men forteller at de er på stedet med flere politipatruljer og en hundepatrulje som kan søke etter eventuelle brannstiftere.

– En av våre hypoteser er at brannen ikke har en naturlig årsak. Vi har snakket med vitner på stedet, så får etterforskningen vise hva som er skjedd. Men erfaringsmessig begynner ikke biler som står parkert utendørs å brenne av seg selv, sier Hekkelstrand søndag morgen.

