annonse

annonse

Mellom 15 og 20 naturvernere fra Groruddalen reiste til Aurskog-Høland i dag for å være i veien for jegerne som er på ulvejakt.

– Vi vil ikke sitte hjemme mens ulv blir skutt, sier leder Helge Braathen i Naturvernforbundet i Groruddalen til Avisa Oslo.

Fredag gav Borgarting lagmannsrett klarsignal til at ulvejakten kan starte i fylket. Så langt er 11 dyr skutt av en kvote på nær 28 dyr.

annonse

Braathen sier at målet er å redde så mange ulv som mulig, i påvente av at jakten eventuelt stanses igjen på grunn av en anke til Høyesterett.

– Vi er 15–20 stykker som kjørte opp hit med fire biler. Alle har på seg vester fra Naturvernforbundet i Groruddalen, og vi håper at det nedskalerer situasjonen. Vi har med oss kaffe og matpakker og skal gå tur i skogen, sier Braathen.

Politiet opplyser til avisen at de vet at det er aktivister i området, men at de ikke vil fjerne dem såframt de ikke forstyrrer ro og orden.

annonse

Lisensfellingsperioden er i utgangspunktet over i dag. Regjeringen har varslet at de er åpne for å utvide perioden, men MDG, SV og Venstre har gått sammen i et forslag til Stortinget om å stanse jakten.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) skal møte svenske myndigheter i dag for å diskutere en mulig utvidelse av ulvejakten, skriver NTB.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474