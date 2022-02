annonse

annonse

Artisten Neil Young avviser konspirasjonsteorier om at musikken hans eies av legemiddelselskapet og koronavaksineprodusenten Pfizer.

Young ba i januar om å få musikken sin fjernet fra Spotify i protest mot strømmetjenestens eksklusive avtale med podkasteren Joe Rogan. Young mener Rogan bruker podkasten til å spre feilinformasjon om koronavaksinen.

Etter dette har det blusset opp en konspirasjonsteori om at Youngs syn på vaksinen blir kontrollert av Pfizer, og at de skal eie Youngs musikk, skriver NME.

annonse

I et nå slettet brev på artistens nettside opplyser Young at misforståelsen kommer av at Pfizers tidligere administrerende direktør nå jobber for investeringsselskapet Blackstone, som igjen samarbeider med musikkutgiveren Hipgnosis, som Young nå jobber med.

I brevet sitt beskriver Young teorien som smart, men feil, og slår fast at Pfizer aldri har investert penger i Hipgnosis.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474