annonse

annonse

Martin Kolberg ble utsatt for hets og sjikane i NRKs kommentarfelt på Facebook.

Mandag ble det klart at Ap-veteranen Martin Kolberg slutter som politiker. Han gir seg dermed i politikken etter å ha vært politisk aktiv i 48 år.

Kolberg sier det ikke ligger noen dramatikk bak beslutningen om å tre av.

annonse

– Nei, ingen dramatikk og ingenting i kulissene her overhodet. Dette er bare resultatet av en helt naturlig prosess, sa han til NRK.

Men da statskanalen la ut saken på Facebook rant kommentarene inn. Mange av de var for sterk kost for NRK.

– Nå har vi vært inne og ryddet i endel av kommentarene her og minner om at personhets og sjikane, usaklige kommentarer og spam blir sletta. Dette er i henhold til retningslinjene for bruk av NRK sitt kommentarfelt, skrives det på NRKs Facebook-side under saken om Kolberg.

annonse

Stort engasjement

Det er registrert nesten 300 kommenterer nå på NRKs Facebookside, der majoriteten av de gjenværende kommentarene er positive.

– Kolberg har vært en av grunnpillarene i et parti som i alle år har arbeidet for at Norge skal være en velferdsstat. Takk for din innsats!, skrives det.

En kvinne refser de som har kommentert negativt og skriver:

– Vi har mye å takke trofaste politikere som Martin Kolberg for!! Det gjelder alle oss som har vokst opp i et av verdens beste demokratier, fått skolegang, trygt helsevesen, mat på bordet og frihet til å kunne mene og uttale fritt til alle hva vi mener og står for!!! Når det er sakt: Jeg blir både lei og trist av å lese en del av kommentarene fra noen av de som har kommentert her! Hva har disse personene gjort for fellesskapet, og hva står de egentlig for?

Men ikke alle synes det er synd at han går av.

– Takk for at du forlater politikk, der du aldri hørte hjemme. Faktisk hører ingen av dere i Arbeiderpartiet, eller majoriteten i andre norske partier, hjemme der heller. Det burde aldri vært lov å sitte i flere tiår på Stortinget. Max fire år. Vi har et ødelagt system der vi nå får karrierepolitikere på løpenede bånd. Tragisk, og Kolberg er en av de som har skylden for dette, skriver en.

annonse

Mange vil nok huske Martin Kolberg for sin tale på Ap sitt landsmøte i 2005, hvor han med knyttet hånd formante: «Fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen» fra talerstolen.

Andre vil huske ham for at Gro Harlem Brundtland spøkefullt mente han så ut som en «loff i trynet».

Høsten 2021 lanserte Kolberg boken «Tillitsmannen», der han fortalte hvordan han reagerte da han høsten 2017 ikke fikk fortsette i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og ble satt på sidelinjen i partiet, ifølge ham selv.

– Det var måten dette skjedde på. Det var mest det. Det er realt at ledelsen vil bytte folk, men da må vi kunne snakke om det, sa Kolberg.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474