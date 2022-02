annonse

Snowboarder Mons Røisland leverte sitt livs konkurranse da han holdt hodet kaldt og tok OL-sølv i Big Air. Den medaljen skal han nyte resten av livet.

Røisland lå på sølvplass etter to forsøk og en samlet sum på 165 poeng. Han forbedret den summen til 171,75 poeng i sistehoppet da han måtte levere under press fra motstanderne. Det holdt til sølvet.

– Det har ikke sunket inn ennå. Jeg er full av adrenalin og skjelver. Jeg er så glad, sa Røisland i et intervju med arrangøren.

– Jeg kan ikke vente med å ringe hjem og dele disse følelsene. Jeg er sjokkert over meg selv og kan ikke tro det, sa sølvvinneren.

Fra før har Røisland både sølv og bronse i X-Games.

En drøm

Røisland var i tetkampen gjennom hele konkurransen med poengsummene 89,25-75,75-82,50. De to beste av tre forsøk teller.

– Jeg vet hvor vanskelig det er gjøre disse triksene. Å ende med en sølvmedalje, det er over all forventning, sa Røisland.

– Det er en drøm å ta en medalje i OL. Det er noe jeg kan nyte for evig, det kommer til å bli så spesielt. Det er vilt, sa han.

Kineseren Su Yiming vant med 182,5 poeng, mens Max Parrot tok bronsen med 170,25. Parrot og Su vant gull og sølv i slopestyle.

– Jeg er veldig fornøyd med det jeg har gjort. Det har gått veldig bra i dag, og jeg har fått landet det jeg skulle, sa Røisland før sistehoppet.

Kleveland falt

Etter sølvhoppet jublet han i målområdet. Han ble presset til å levere i siste forsøk etter at konkurrentene bak ham leverte sterkt i siste omgang. Max Parrot hadde feilet i sitt første forsøk, men ble en trussel da han fikk 94 poeng i andre forsøk. Med 76,25 i siste forsøk snek Parrot seg så vidt foran Røisland.

Nordmannen lå nede på femteplass før sistehoppet, men leverte under press og sikret seg sølvplass med 82,5 poeng. Han endte fire poeng foran Hiroaki Kunitake på 4.-plass.

Røisland la grunnlaget for sølvmedaljen da han fikk svært god høyde og leverte stilrent til 89,25 poeng i sitt første forsøk.

Kleveland fikk 87,75 i sitt første forsøk, men klarte ikke å levere like godt i neste omgang og fikk 62,5 poeng. I sisteforsøket falt han, og dermed endte det med 150 poeng.

Etter konkurransen var Kleveland mest opptatt av Røislands sølv.

– Han kjørte dritbra i dag og fortjente skikkelig 2.-plassen. Alt i alt var det egentlig en ganske bra dag for min del. Jeg er bare glad for ikke å skade meg og at jeg kommer meg herfra om to dager, sa Kleveland til VG.

