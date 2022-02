annonse

Jeg er sikkert ikke alene om å kjenne frustrasjonen når det nok en gang er snakk om å heve politikernes lønninger.

Spesielt etter at de har gjort det dyrere for hvermannsen å leve livet sitt. Her går folket rett fra en økonomisk krise i pandemi til en personlig økonomisk krise med strømpriser, og likevel klarer disse bortskjemte pampene med millionlønn å sutre over at det bare er rettferdig å skulle ha enda mer av våre skattepenger!

Debatten skulle tvert imot handlet om å redusere politikernes lønn.

Politikk handler om å prioritere. En krone mer ett sted betyr en krone mindre et annet. En krone mer i lønn til politikeren er en krone mindre til sykepleieren. Når vi har det systemet vi i dag har, er det folket som bør prioriteres. De vanskeligstilte, og tiltak som gagner samfunnets velvære.

Bakkekontaktløse stortingspolitikere evner derimot ikke sympatien til å forstå hvilke utfordringer vanlige folk har stått i etter politikernes vedtak, og går nærmest på gråten opp på talerstolen for å dra frem alt mulig av digresjoner for å få sympati nok til å mest mulig skadefritt kunne grafse til seg enda mer for seg selv. Samtidig som de besitter en lønn høyere enn 95 % av samfunnet, har lønnstillegget for stortingsrepresentanter de siste ti år vært det dobbelte av gjennomsnittet for alle lønnsmottakere.

Denne trenden med grådige karrierepolitikere som allerede fra ung alder bygger opp politisk karriere, blir forsterket av et lønnsnivå som de fleste bare kan drømme om. La oss heller ikke glemme frynsegodene, slik som lukrative pensjoner og etterlønn, og skattebetalt leilighet, strøm, transport, media-abonnement, transport, telefonregning, internett, språkkurs, parkering, treningssenter og barnehage, og til og med subsidiert mat og drikke i stortingskantina. Og så videre.

Og likevel ser vi skrekkeksempler der de svindler til seg enda mer penger gjennom fiktive reiseregninger, mottatte etterlønn-goder man ikke har krav på, korrupt tildeling av midler til egne partipolitiske underorganisasjoner, gaver mottatt ulovlig, bevilging av dyre partipolitiske festmiddager, triksing med adresser for å få skattebetalt stortingsbolig og bruk av Stortingets penger på private flyreiser (der man til og med tok med familien på «korte jobbmøter»). Utnyttelse av frynsegoder er på ingen måte enkelttilfeller hos noen få, men et systematisk problem man ser hos et flertall av de store stortingspartiene.

Disse gunstige ordningene gjør at politikken blir full av karrierepolitikere som er mer opptatt av å beskytte egen posisjon enn å faktisk jobbe for folket. Det å være folkevalgt bør være en tjeneste man gjør en periode før man fortsetter sitt vanlige liv. Fordelene for å være politiker må reduseres, for om man lokker med lukrative goder for å bli politiker så får man naturligvis folk som er der for godene, ikke for et genuint ønske om å tjene folket.

Vi må ta tak i denne negative trenden ved drastisk å redusere politikerlønninger betydelig. Å være politiker skal handle om å bedre folks liv og beskytte deres rettigheter, ikke å lage en karriere for seg selv.

