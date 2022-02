annonse

Storbritannias prins Andrew har inngått et forlik med Virginia Giuffre i det sivile overgrepssøksmålet i USA, viser rettsdokumenter i New York tirsdag.

De økonomiske vilkårene i forliket er ikke offentliggjort, skriver The New York Times, gjengitt av NTB.

Dronning Elizabeths andre sønn ble saksøkt i USA av Giuffre, som hevder at han begikk flere seksuelle overgrep mot henne i 2001. Da var hun 17 år og mindreårig etter amerikansk lov.

Prins Andrew avviser anklagene, og han er ikke strafferettslig siktet for noe.

Angrer på Epstein-forbindelse

De angivelige overgrepene skal ha blitt tilrettelagt av den nå avdøde milliardæren Jeffrey Epstein.

– Det er kjent at Jeffrey Epstein utsatte utallige unge jenter for menneskehandel over mange år. Prins Andrew angrer på sine forbindelser med Epstein og hyller tapperheten til Giuffre og andre overlevende som står opp for seg selv og andre, står det i uttalelsen.

Videre heter det at den britiske prinsen lover å vise sin anger gjennom å støtte kampen mot sexhandelens onder og støtte dens ofre.

Mistet ærestitler

Overgrepssøksmålet mot prins Andrew har ført til kritikk mot det britiske kongehuset i et år der dronning Elizabeth feirer 70 år på tronen. I januar ga prinsen fra seg alle kongelige og militære ærestitler som følge av anklagene.

Prins Andrew ble også tvunget til å si ifra seg alle sine offisielle plikter etter et kontroversielt intervju med BBC i 2019.

