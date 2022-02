annonse

Det ble dramatikk på et Air Asia fly som skulle fly fra Malysias hovedstad Kuala Lumpur til byen Tawau.

Underveis på flyturen ble det oppdaget en slange ombord.

På sosislae medier har folk sammenlignet hendelsen med filmen «Snakes on a Plane» der skuespiller Samuel L. Jackson må håndtere en stor mengde slanger som er om bord på nettopp et fly.

Men ingen ble skadet på denne flyturen. Slangen hadde kommet seg gjennom taket.

Video av slangen som var på flyet ble delt på sosiale medier.

An AirAsia flight from Kuala Lumpur to Tawau was forced to change course after a snake was seen on board.

To avert any untoward incidents involving passengers and crew, the flight was diverted to Kuching.

Here, the reptile is seen moving very slowly behind a translucent panel. pic.twitter.com/dAhCFAlppE

— TheVibes.com (@thevibesnews) February 11, 2022