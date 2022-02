annonse

Men er formuesskatt bra for norsk økonomi? De næringsdrivende sier nei, mens de tærende politikere på venstresiden mener fomuesskatten gir økonomisk utjevning og er bra.

– Formuesskatt på aksjer har økt kraftig i 2022. Dette har medført at flere vurderer å flytte til utlandet. Sveits omtales ofte som en destinasjon for skatteflyktninger, skriver advokat Torgeir Fjeldskaar i Finansavisen.

Hun mener det finnes skattevilje i Norge, men man er uenige om virkemidlene.

– I Norge er de fleste enige om at skatt skal betales etter evne, og at ulikhetene må ned. Det er derimot uenighet om virkemidlene for å oppnå dette. Særlig betent er formuesskatten, mener advokaten.

Fjeldskaar tar for seg kritikken av Bjørn Dæhlie. Den tidligere skiløperen, som har bygget seg opp på klær og eiendom i ettertid, står anklaget for å være en skatteflyktning som nekter å «gi noe tilbake til fellesskapet» eller betale «sin andel til felleskassa». Advokaten mener ytringene er lite treffende.

– Det blir som å se en rasende Narvestad kritisere utflyttere fra borettslaget for å ikke lenger ville ta del i trappevasken og fellesdugnaden.

Han sier at formuesskatten fører til at Norge taper kapitalsterke personer som skaper verdier.

Formuesskatt er en urettferdig skatt

Leder i Liberalistene, Ronny Skjæveland, sier til Resett at de generelt er for lavest mulig skatter, og mener at formuesskatt er en urettferdig skatt, all den tid man allerede har skattet for inntektene som danner grunnlaget for formuen.

– I andre tilfeller er verdiene ikke realisert engang, men man må likevel skatte for dem.

Dette kan særlig være et problem for mindre og nyoppstartede bedrifter der verdiene er bundet opp i for eksempel produksjonsutstyr, sier Skjæveland, som sier videre at man da blir tvunget til å låne penger eller selge produksjonsutstyr for å betale formuesskatt.

– Vi forstår godt at bedrifter eller privatpersoner vurderer å flytte til andre land for å kunne beholde mer av sine egne penger.

Ronny Skjæveland påstår at hvis det norske skattesystemet skremmer bort gründere, investorer og andre personer som driver med verdiskapning, er det uheldig for alle og vil føre til mindre innovasjon og færre arbeidsplasser.

– Hva med å heller gjøre Norge til et såkalt skatteparadis? Ved å ha lave skatter, vil man oppfordre og tiltrekke seg mennesker som vil skape arbeidsplasser og gi økt sysselsetting, tror han, men ser også problemer for noen:

– Dette kommer alle til gode, selv om vi også vil få flere millionærer som vil gi venstresiden dårlig nattesøvn.

