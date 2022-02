annonse

Frykter at slike begrensninger vil oppfordre til aggresjoner fra Russland og Kina.

Høytstående republikanerne i Representantens hus oppfordrer president Joe Biden til å avvise oppfordringer fra Russland og Kina om å begrense amerikanske utplasseringer av mellomdistanse- og kortdistanse bakkebaserte missiler i Europa og Stillehavsregionen, ifølge et brev sett av Defense News.

I brevet til Biden datert 10. februar, uttrykker republikanerne sin motstand mot administrasjonens vilje til å forhandle med Russland om missiler som tidligere var dekket av den nå avsluttede INF-traktaten om bakkebaserte mellomdistansemissiler. USA gikk ut av INF-traktaten i 2019 på grunn av påstander om at Russland unnlot å overholde sine forpliktelser, men mange knyttet beslutningen til at Pentagon ønsker å anvende de tidligere forbudte våpnene for å avskrekke Kina.

«Vi er alvorlig bekymret for at ethvert forsøk på å gjenopplive INF-traktaten eller gjeninnføre begrensninger på bakkebaserte missiler vil katastrofalt undergrave amerikansk nasjonal sikkerhet, oppmuntre til russisk aggresjon og fremme et mangelfullt syn på sikkerhet som ofrer fred og stabilitet i Indo-Stillehavet,» heter det i brevet, ledet kongressmannen Mike Gallagher fra Wisconsin.

I brevet spør lovgiverne hvordan den amerikanske hærens og marinekorpsets moderniseringsplaner, som er basert rundt bakkebaserte missiler i Stillehavsregionen, vil bli påvirket av «enhver ny eller modifisert INF-traktat». De skriver at det er «samvittighetsløst» av administrasjonen å vurdere en gjeninnføring av begrensinger på amerikanske bakkebaserte mellomdistansemissiler.

«Konsekvensene vil være dødelige. Uten evnen til å samle et stort antall distribuerte og rimelige missiler, vil en fremtidig krig i Indo-Stillehavet være over før den begynte. Det er ikke en overdrivelse å si at fred i Indo-Stillehavet – for ikke å nevne livene til utallige amerikanske tjenestemedlemmer – henger i en tynn tråd,» står det videre i brevet.

Brevets underskrivere inkluderer flere topprepublikanere, inkludert: Representant Mike Rogers fra Alabama i Husets komité for de væpnede styrkene; representant Mike McCaul fra Texas i Husets utenrikspolitiske komité; og representant Mike Turner fra Ohio i Husets etterretningskomité; samt lederen av Husets republikanske konferanse, representant Elise Stefanik fra New York.

