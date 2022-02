annonse

Til sterk kritikk har statsminister Justin Trudeau vedtatt unntaksbestemmelser (Energency Act) for først gang i Canadas historie. Hensikten er å tvinge de demonstrerende lastebilsjåførene i hovedstaden Ottawa til å gi seg.

Bestemmelsene gir myndigheten vide fullmakter til å bøtelegge og straffe de som motsetter seg deres ordrer. Bestemmelsene har blitt karakterisert som ute av proporsjoner og «diktatoriske».

The ongoing blockades and occupations are presenting serious challenges to law enforcement’s ability to effectively enforce the law. Because of that, the federal government is invoking the Emergencies Act to supplement provincial and territorial capacity.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 15, 2022