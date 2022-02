annonse

Flere av Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter er imot nedleggelse av Ullevål sykehus, men statsminister Jonas Gahr Støre sa under Stortingets spørretime i dag at de ikke får stemme etter egen overbevisning, men må følge partiet linje og stemme for reguleringsplanen som innebærer nedleggelse av sykehuset.

– I noen ytterst få saker kan representantene stemme fritt. Dette er ikke en slik sak, sa Støre, på spørsmål fra Rødts Bjørnar Moxnes under dagens spørretime i Stortinget.

Moxnes ville vite om regjeringspartienes representanter fra Oslo ville bli bundet til å stemme for den nasjonale reguleringsplanen når den blir behandlet i Stortinget og påpekte at flertallet i Oslo bystyre ønsker å bevare Ullevål sykehus.

– Det er ikke slik at det er kommunestyrene som vedtar hvilke sykehus som skal være i kommunen. Staten eier sykehusene og har ansvar for at vi har et godt sykehustilbud i hele landet, svarte Støre og slo fast at regjeringen ville følge opp de planene som allerede er lagt i denne forbindelse.

