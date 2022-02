annonse

Professor Jan Emblemsvåg ved NTNU Ålesund mener politikerne bruker klimaargumentene som unnskyldning for å skaffe staten mer penger til fordeling.

De er en mektig energibransje som har lobbet disse stakkars naive politikerne i årevis, sier Industri- og næringspartiets leder Owe Ingemann Waltherzøe til Resett.

– Mye spalteplass brukes til å legge skylden på regjeringen for håndteringen av energikrisen, men fakta er at store deler av det politiske miljøet i Norge og dets støttespillere i ulike organisasjoner i årevis har hevdet at strømprisene er for lave, skriver professor Jan Emblemsvåg ved NTNU Ålesund i Nationen, og mener det dreier seg om penger, mye penger:

– Når nå elektrisitetsprisene øker og øker til tross for lave produksjonskostnader, blir utslagene så store at folk ikke lenger aksepterer situasjonen. Med kritiske innbyggere som graver etter forklaringer, blir den reelle agendaen synlig. Den egentlige agendaen handler om skatter og avgifter.

– Dette er en av historiens største, skjulte skatteinnstramninger i Norge – i klimaets navn, men uten klimaeffekter, påstår professoren.

Emblemsvåg sier at hvis overskuddet hadde vært brukt på oppgradering av vannkraften, hadde det hatt verdi, men i stedet kjører man på med den samme feilslåtte energipolitikken.

– Dette forklarer hvorfor så mange partier sitter stille i båten. De håper at de slipper å ta den politiske kostnaden for det de alle er enige om – de trenger mer penger og klimaet er en god unnskyldning.

– Har advart

Industri- og næringspartiet (INP) har i lengre tid advart mot det som nå utspinner seg i det norske kraftmarkedet, sier partileder Owe Ingemann Waltherzøe til Resett.

Han tror imidlertid ikke det har vært en bevisst skatteinnstramning, men et resultat av at vi har alt for mange politikere uten arbeidslivserfaring som ikke har vært i produksjonsbedrifter, kraftkrevende industri eller drevet selvstendig.

– Disse har ikke tilegnet seg evnen å føre konsekvenspolitikk, de ser ikke konsekvensene av de vedtak de er med på å realisere, mener han, og sier at vi har å gjøre med en «mektig energibransje som har lobbet disse stakkars naive politikerne i årevis». Bransjen har sett et ufattelig lukrativt marked med marginer x volum vi sjelden har sett maken til:

– Dette hånd i hånd med en nærmest religiøs tilnærming til diverse klimatiltak der det å stille kritiske spørsmål blir møtt med utsagn som «Det er umoralsk å tvile».

Waltherzøe sier til Resett at dette i høyeste grad er næringsfiendtlig politikk.

– Dette er villet politikk og det er derfor vi i industrien holder pusten og håper AP finner tilbake til sin industrivennlige politikk deres tillitsvalgte i tidligere tider la grunnlaget for å føre.

Han mener at hvis AP/SP ikke tar politisk kontroll over kraftmarkedet, vil vi se industridød, fraflytting i bygdene og etablering av kraftkrevende industri i land med andre konkurransefortrinn enn billig kraft. Waltherzøe tror lavere lønns- og arbeidsvilkår er stikkord for den utflyttingen.

