Holder fast ved troen på et forestående angrep.

Russland flytter fortsatt styrker til grensa mot Ukraina og planlegger trolig et begrenset angrep mot landet. Det er sjefen for Estlands etterretningstjeneste som insisterer på dette.

– Estisk etterretning er kjent med at rundt ti russiske kampgrupper nå beveger seg i retning grensa til Ukraina, der 100 russiske kampgrupper, eller rundt 170.000 soldater alt er stasjonert, sa Mikk Marran ifølge Reuters, da han onsdag la frem den estiske etterretningstjenestens årsrapport.

Dette antallet inkluderer styrker som vanligvis er stasjonert i regionene rundt Ukraina, i tillegg til styrker som nå deltar i en militærøvelse i Hviterussland, la han til.

Til sammenligning anslår Nato at Russland har rundt 130.000 soldater i nærheten av grensen til Ukraina. USAs president uttalte på sin side tirsdag at Russland har samlet rundt 150.000 soldater nær Ukraina.

Russiske ledere hevder på sin side at de nå har startet tilbaketrekking fra grenseområdene. Dette ble onsdag avvist fra Nato og ukrainsk hold.

Nøkkelområder

Marran hevder at Russland planlegger å gjennomføre rakettangrep mot mål i Ukraina og okkupere det han kaller nøkkelområder i landet.

– Vår vurdering akkurat nå er at de vil unngå byer med stor befolkning, da det vil kreve mange soldater å kontrollere disse områdene. Men det er uklart hva de russiske styrkene akter å gjøre, sa Marran.

Forventer opptrapping i Lugansk og Donetsk

Ifølge Marran er det også «svært sannsynlig» at kampene trappes opp i de to utbryterregionene Lugansk og Donetsk, som kontrolleres av russiskstøttede separatister. Han mener at dette kan være ideelt for russerne, ettersom de bare kan benekte enhver befatning med dette og dermed unngå internasjonale sanksjoner.

– Dersom Russland lykkes i Ukraina, vil det oppmuntre dem til å øke presset på Baltikum i årene som kommer. Trussel om krig har blitt Putins fremste våpen, sa Marran.

