Britisk politi har innledet etterforskning av prins Charles’ stiftelse.

Det er ikke bare prins Andrew, som i dag valgte å inngå et forlik på 145 millioner kroner etter overgrepspåstander fra en amerikansk kvinne, som gir dronningen hodebry.

Nå er også prins Charles ute i hardt vær etter at det er fremkommet påstander om at stiftelsen hans har gitt ærestitler og statsborgerskap i bytte mot donasjoner. Ifølge politiet er ingen foreløpig pågrepet eller tatt inn til avhør i saken.

Ifølge Scotland Yard følger beslutningen om etterforskning av stiftelsens disposisjoner en vurdering av et brev fra september 2021 hvor det påstås at tilbud om hjelp ble gitt for å sikre ærestitler og statsborgerskap for en saudisk statsborger.