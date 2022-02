annonse

Ye, bedre kjent som Kanye West, endret navnet sitt juridisk fra Kanye West til bare Ye.

Den 44 år gamle artisten er også plateprodusent, låtskriver, designer og for ikke så lenge siden forsøkte han seg på politikk. Det gikk ikke så veldig bra.

Han har barna North, Psalm, Saint og Chicago West med realitystjernen Kim Kardashian. Kardashian søkte om skilsmisse fra superartisten i februar 2021, og har helt siden oktober 2021 vært koblet sammen med komiker Pete Davidson, også kjent som Ariana Grandes ekskjæreste.

Nå skal vi gå gjennom de siste ukenes utbrudd fra rapperen, som kanskje kan være av interesse for Resetts lesere siden han i sin tid var Trump-tilhenger. Men først litt om hans tid som presidentkandidat.

Det å være suksessfull rapper, familiemann, designer og produsent var ikke nok for stjernen, og han sier i en podkast med Joe Rogan at han bestemte seg for å stille til president for USA da han fikk «åpenbaring» fra høyere makter. Mange latterliggjorde avgjørelsen hans da han avslørte ideen til Oprah Winfrey.

Han ble inspirert av president Donald Trump, og hevder selv at hans plan er å være leder av den «frie» verden. Eller hans «calling», som han kaller det. Det mangler ikke på selvtillit når han skisserer hvorfor han burde bli utnevnt som en verdensleder. Det forsvarer han med at han er en god lytter, empatisk og ser muligheter.

– Kan du holde noe privat? spurte en desperat Kim Kardashian etter at han delte skjermdump av deres private sms-samtale.

Den gang publiserte han alt på Twitter, men nå har han imidlertid flyttet kommunikasjonen til plattformen Instagram. Han har på mindre enn en uke fått omtrent 3 millioner nye følgere, som blir underholdt med ferske angrep mot snart ekskonen og hennes nye kjæreste.

Søndag morgen trendet han over Super Bowl og delte 11 saker på sin Instagram-konto og fikk dermed en massiv økning i følgere. Han delte blant annet en privat melding fra den 28-år gamle komikeren Davidson, som var ment som forsoning. Han kalte Davidson “Dickhead” og skriver at han aldri skal få lov til å møte barna hans.

Han legger til enda en tekst der han råder alle ektepar til å holde sine kjære nær og sørge for at de føler seg elsket og satt pris på. Han legger til enda ett stikk mot Kims nye kjæreste, og skriver at det er mange “Skete” der ute som er ute etter å ødelegge din familie. Skete er Kanyes kallenavn på Davidson.

-Jeg kommer alltid til å gjøre alt for å beskytte deg og vår familie

Han slutter ikke der og legger ut antydning om at Pete Davidson en gang delte hevnporno ved å dele intime bilder av seg selv og ekskjæresten og artisten Ariana Grande til rapper Mac Miller.

Kanye eller Ye som han foretrekker å bli kalt får flere hundre tusen støtteerklæringer, noe som dessverre ser ut til å booste egoet hans. Den offentlige ydmykelsen, og den konstante Trakasseringen ser ikke ut til å påvirke det nyforelskede paret noe nevneverdig. Kim og Pete feiret valentines dagen sammen, smilende og moterike. Akkurat det landet ikke godt hos den sjalue ektemannen, som svarte med å sende Kim en svart Truck fylt med røde roser og teksten ” My vision is krystal klear”. Feilskrivingen var kanskje strategisk for å manipulere Kim ytterligere? Han vet at Clear skrives med C og ikke K. Den bilen ble parkert utenfor boligen der Kim bor sammen med deres fire barn. Bildet sammen med mange andre er nå slettet, men florerer fortsatt på nettet. Jeg er ikke kvalifisert til å diagnosere Ye, men her er en artikkel undertegnede har skrevet om “love bombing”, som er en ekstrem for form manipulasjon, for å vinne noen tilbake.

Kanye har nå slettet alle skjermdump og tekster med store bokstaver. Her er hans siste Instagram-post.

Jeg tror jeg avslutter med å si meg enig med Pete Davidson og si “make Kanye 2006 again”

