Aksjonen «Freedom convoy Norway 2022» skulle lørdag kjøre i kolonne inn til Stortinget. Det blir likevel ikke noe av.

Adresseavisen melder at opptil 500 kjøretøy var påmeldt. De skulle etter planen møtes utenfor Oslo og kjøre i kolonne inn til Stortinget, for så å kjøre videre til NRK på Marienlyst.

Aksjonen er inspirert av lastebilaksjonene i den canadiske hovedstaden Ottawa de siste ukene.

Men onsdag opplyser stabssjef i Oslo politidistrikt Harald Nilssen at politiet har besluttet at kolonnen ikke får kjøre inn i Oslo sentrum.

– Årsaken til dette er at det skal være andre markeringer foran Stortinget i samme tidsrom denne dagen. og at et større antall kjøretøy i Oslo sentrum i for stor grad kan gå ut over annen trafikk, herunder nødetatenes fremkommelighet, opplyser Nilssen.

Vil være lov å markere

Han understreker at markeringen kan finne sted utenfor sentrum, på visse vilkår.

– Utenfor Oslo sentrum vil det være tillatt å markere seg ved bruk av kjøretøy så lenge man ikke bryter trafikkreglene eller på annen måte skaper store forstyrrelser av trafikken eller ro og orden, skriver stabssjef Nilssen til Adresseavisen.

Mandag forklarte Ann Helen Gjermundsen, som er pressekontakt for konvoi-aksjonen, til Adresseavisen at gruppen planla demonstrasjoner utenfor Stortinget og mot mediehus i Oslo.

– Bakgrunnen for demonstrasjon foran mediehusene, er for å vise vår misnøye med de fleste kommersielle mediers manglende objektivitet, skrev Gjermundsen i en kommentar til avisen.

