En kvinne er kurert for hiv ved bruk av en ny behandlingsmetode. Hun er den tredje noensinne, skriver The New York Times.

Avisa skriver at behandlingsmetoden, som involverer transplantasjon av blod fra navlestrengen, åpner opp for at mennesker fra flere etniske bakgrunner enn det som tidligere har vært mulig, kanskje kan kureres.

Blod fra navlestrengen er mer tilgjengelig enn stamceller fra voksne, som ble brukt i beinmargstransplantasjonene som kurerte de to første hiv-pasientene, og det trenger ikke å samsvare like mye med mottakeren.

De fleste donorene som er registrert i USA, er av kaukasisk eller europeisk opphav, og muligheten for transplantasjon til mottakere som kun til dels samsvarer med genene i blodet, åpner opp for at flere titalls amerikanere med både hiv og kreft kan kureres hvert år, ifølge forskerne.

Den kurerte kvinnen, som også hadde leukemi, fikk blod fra navlestrengen som del av kreftbehandlingen. Det kom fra en donor med delvis samsvarende gener. Vanlig praksis er å finne en beinmargsdonor med lignende hudfarge og etnisitet som pasientens.

Kvinnen, som er det amerikanerne omtaler som «mixed race», altså barn av to foreldre med ulik hudfarge, fikk også blod fra en nær slektning, som styrken kroppens immunforsvar mens transplantasjonen fant sted.

Kvinnens kjønn og etniske bakgrunn er et stort steg framover mot en kur for hiv, ifølge forskerne.

