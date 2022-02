annonse

Kommer den påståtte sammensvergelsen mellom Donald Trump og Russland til å slå tilbake på Hillary Clinton?

De fleste demokrater mener at Hillary Clinton bør etterforskes for sin potensielle rolle i den påståtte sammensvergelsen mellom Donald Trump og Russland, ifølge en ny meningsmåling fra TechnoMetrica Institute of Policy and Politics (TIPP), gjengitt i New York Post.

Meningsmålingen, som spurte 1.308 amerikanere om hva de syntes om spesialadvokat John Durhams etterforskning av FBIs etterforskning av Donald Trumps påståtte bånd til Russland i 2016, fant at 66 prosent av demokrater mener at Clinton bør etterforskes. Dette tallet er opp omtrent 20 prosentpoeng fra oktober, da TIPP stilte det samme spørsmålet.

Resultatene fra meningsmålingen ble offentliggjort før Durham nylig offentliggjorde en rapport, som hevder at Clintons presidentkampanje forsøkte å spionere på tidligere president Trumps dataservere i et mislykket forsøk på å koble ham til Russland.

Les også: Hovedkilden bak Trumps såkalte «Russiagate» arrestert

75 prosent av amerikanerne som opplyste å følge historien, mener at Clinton og hennes nærmeste kampanjerådgiver burde etterforskes for deres potensielle rolle i «Russiagate». 91 prosent av republikanerne og 65 prosent av uavhengige velgere var enige i påstanden.

Flere tiltaler

Durham har allerede tiltalt Clinton-kampanjemedarbeideren Igor Danchenko for angivelig å lyve om kilden bak den nå avkreftede Steele-mappen, som forsøkte å framstille Trump som en Kreml-agent. Danchenko, som selv hjalp til med å kompilere mappen, har erklært seg ikke skyldig.

Videre ble den Clinton-tilknyttede advokaten Michael Sussman tiltalt i september for «angivelig å ha løyet om sitt arbeid for Clinton-kampanjen om en plan som knytter Trump til en russisk bank». Sussmann erklærte seg ikke skyldig.

«Som en del av etterforskningen som involverer Sussmann, sa Durham i en juridisk innlevering fredag at han oppdaget at Clintons presidentkampanje i 2016 betalte et nettfirma for å «infiltrere» servere ved Trump Towers og Det hvite hus for å prøve å knytte Trump til Russland,» heter det i rapporten.

