Flere videoer på sosiale medier viser den voldsomme flommen i Rio De Janeiro.

Totalt er 44 funnet omkommet skriver CNN. Men myndighetene frykter at langt flere liv er tapt.

Brasils president Jair Bolsonaro tvitret at han ba sine ministre om å gi umiddelbar støtte til de berørte.

–Måtte Gud trøste familiemedlemmene til ofrene, skrev han. Bolsonaro er for tiden i Russland på en reise han planla før Ukraina-krisen oppsto.

På sosiale medier er det lagt ut flere videoer som viser den voldsomme flommen.

En video viser en kvinne skrike høyt mens biler kommer susende forbi.

Heavy rain triggered landslides in the Brazilian city of Petropolis, north of Rio de Janeiro, killing at least 38 people. Officials declared a state of disaster after parts of the city were inundated with up to 10 inches of rain in under 6 hours. pic.twitter.com/lnokSHWsMC

— NPR (@NPR) February 16, 2022