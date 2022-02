annonse

Manchester City-manager Pep Guardiola frykter at Liverpool kan stoppe dem fra å vinne Premier League og Champions League denne sesongen..

Tirsdag vant City 5-0 borte mot Sporting Lisboa i den første av to kamper.

Etter kampen ble Guardiola spurt av tidligere Manchester United-keeper, Peter Schmeichel, hvem som kan stoppe City fra å vinne Champions League og Premier League.

– Hvem kan slå dere?, spurte Schmeichel.

– Liverpool, svarte City-sjefen.

– De er seks poeng bak oss. De har vært våre største rivaler de siste sesongene og er alltid der – de er plagsomme (pain in the ass), hele tiden! De er et fantastisk lag i Europa.

