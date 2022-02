EU-domstolen slo i dag fast at EU kan kutte i overføringene til medlemsland som ikke overholder viktige demokrati- og rettsstatsprinsipper. Av dagens kjennelse fremgår det også at EU må ha muligheten til å forsvare sine verdier og derfor også har rett til å holde tilbake midler til land som bryter disse prinsippene.

Regjeringen i Polen derimot kaller kjennelsen et angrep på landenes suverenitet og den ungarske regjeringen hevder at rettsavgjørelsen viser at EU misbruker sin makt. EU-domstolen derimot påpeker i kjennelsen at demokrati og rettsstatsprinsipper er avgjørende kriterier for land som ønsker å bli medlem av EU og at det derfor ikke kan være slik at medlemsland kan gi blaffen i disse prinsippene.

Både Polen og Ungarn har de siste årene blitt beskyldt for å undergrave demokratiet og rettsstaten og ifølge EU-kommisjonen har rettslige reformer i Polen bidratt til å undergrave dommernes uavhengighet og i kjennelsen fra EU-domstolen slås det fast at EUs lover er overordnet Polens egne lover på disse områdene.

Også Ungarn har blitt sterkt kritisert av kommisjonen, blant annet for landets offentlige anskaffelser, interessekonflikter og korrupsjon. Blant annet har EU-kommisjonen tidligere slått fast at en ny ungarsk lov som gjør det ulovlig å bistå asylsøkere, er uforenelig med EUs lovverk.

Ungarn og Polen har hevdet at ordningen i praksis utgjør en form for utpressing og at den derfor måtte fjernes, men fikk altså ikke støtte for sitt syn av domstolen som tvert i mot påpeker at demokrati og rettsstatsprinsipper er avgjørende kriterier for land som ønsker å bli medlem av EU og at det derfor ikke kan være slik at medlemsland kan gi blaffen i disse prinsippene.

