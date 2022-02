annonse

Det russiske forsvarsdepartementet kunngjør at militærøvelsen på den annekterte Krim-halvøya avsluttes.

Styrkene skal nå trekkes tilbake fra området, ifølge det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti onsdag morgen.

– Enheter fra Det sørlige militære distriktet, som har fullført sin deltakelse i taktiske øvelser, forflytter seg til sine permanente utgangsstillinger, opplyser forsvarsdepartementet i Moskva.

En video fra det russiske forsvarsdepartementet viser angivelig militære kjøretøy som krysser Krim-brua.

Russlands president Vladimir Putin kunngjorde tirsdag at det er innledet en delvis tilbaketrekking av styrker fra grenseområdene mot Ukraina.

Siden tilbaketrekkingen ikke er bekreftet av andre kilder, ønsker USA og andre vestlige land bevis for at tilbaketrekkingen virkelig skjer.

Oberstløytnant Tormod Heier, professor ved Forsvarets høgskole, er imidlertid opprørt over det han ser som regelrett krigshissing fra USA sin side.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende at amerikansk etterretning er med på å hausse opp en krigsfrykt, og spørsmålet er hvilke amerikanske interesser som ligger til grunn for denne tilnærmingen, sier Heier.

Han mener USAs retorikk bidrar til allmenn bekymring i Europa om at kontinentet nå står like overfor en krig.

– Det blir vanskeligere å finne kompromisser som gjør at alle parter kan komme ut av krisen med æren i behold. Det blir vanskeligere for de mer pragmatiske kreftene å vinne fram, de kreftene som forsøker å se saken fra to sider, sier han.

Også utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) vil ikke at Norge skal bidra til å hausse opp situasjonen.

– Jeg har ikke lyst til å bidra med noe retorikk i den aktuelle situasjonen. Det mener jeg er et ansvar vi har som medlem av Nato, som ønsker å unngå at konflikten eskalerer, svarer hun.

– Det viktigste vi kan gjøre, er å dempe retorikken, og at vi kan få dette til å forbli i det diplomatiske sporet, sa Huitfeldt, som tirsdag også uttalte at et russisk angrep mot Ukraina kan være nær forestående.

